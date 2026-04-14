Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Kamu-Sen Konya'da istişare toplantısı yaptı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 11:36, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 11:38
Türkiye Kamu-Sen tarafından Konya merkezli olarak düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı; Konya, Karaman ve Aksaray teşkilatlarının katılımıyla yoğun ilgi gördü. Toplantıda kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejiler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıya Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yanı sıra MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, genel merkez yöneticileri, il temsilcileri, şube başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

"Konya'dan yükselen ses yetkiyi belirleyecek"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi İsmail Çelik, Konya'nın teşkilat yapısı ve birlik ruhuna dikkat çekti. Çelik, Konya, Karaman ve Aksaray teşkilatlarının yetki sürecine hazır olduğunu belirterek, kamu çalışanlarına ulaşmak için sahada aktif çalışma yürütüleceğini ifade etti.

"Teşkilat ruhuyla sahada olacağız"

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ise 8. Olağan Genel Kurul sonrası çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Kazancıoğlu, birlik ve disiplin içinde hareket edilmesi halinde hedeflere ulaşılacağını vurguladı.

Kamu personel rejimi için reform çağrısı

Genel Başkan Önder Kahveci, konuşmasında kamu personel sisteminin köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. 1965'ten bu yana yürürlükte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun günümüz şartlarına cevap veremediğini belirten Kahveci, yeni sistemin liyakat, adalet ve sürdürülebilirlik temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Kahveci, hazırlanacak yeni sistemde; liyakat esaslı istihdam, adil ücret politikası, güçlü sosyal yardım mekanizması ve sürdürülebilir sosyal güvenlik yapısının ön planda olacağını dile getirdi.

Ekonomik talepler sıralandı

Toplantıda kamu çalışanlarının ekonomik beklentileri de gündeme geldi. Türkiye Kamu-Sen'in talepleri arasında ek zam ve refah payı verilmesi, vergi dilimi adaletsizliğinin giderilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve yardımcı hizmetler sınıfının sorunlarının çözülmesi yer aldı.

Ayrıca emeklilere ilave ödeme yapılması, sosyal güvenlikteki farklılıkların giderilmesi ve maaşların enflasyona karşı korunması için eşel mobil sisteminin uygulanması gerektiği vurgulandı.

Toplu sözleşme sistemi için değişiklik talebi

Kahveci, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun mevcut yapısının yetersiz olduğunu belirterek, grev hakkını içeren daha adil bir toplu pazarlık sistemine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Toplantı, birlik ve mücadele mesajlarıyla sona ererken, Konya'dan verilen güçlü mesajların ülke genelinde etkisini artıracağı belirtildi.


