Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hafta ortasına kadar mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan sıcaklıklar, hafta sonuna doğru yerini gök gürültülü sağanak yağışlı bir sisteme bırakacak.

Haftanın ilk yarısında yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede artacak.

Salı ve Çarşamba günleri Marmara, Ege ve İç Anadolu'da az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

Perşembe günü ise sıcaklıklar zirve noktasına ulaşacak. Termometrelerin Adana'da 30, Antalya'da 28, Ankara'da 21 ve İzmir'de 25 dereceyi göstermesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise dondurucu etkisini sürdüren gece sıcaklıkları yerini ılıman bir havaya bırakacak.

Cuma günü yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor

Meteoroloji haritasına göre, 17 Nisan Cuma günü itibarıyla hava tablosu değişmeye başlıyor. Trakya ve Ege üzerinden giriş yapacak olan yağışlı hava dalgası, Marmara Bölgesi'nin tamamını etkisi altına alacak. Cuma günü İstanbul ve İzmir başta olmak üzere batı illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, iç ve doğu kesimlerde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Hafta sonu tüm yurtta sağanak bekleniyor

Cumartesi ve Pazar günleri ise yağışlı sistemin etki alanını genişleterek tüm Anadolu'ya yayılması öngörülüyor.

Hafta sonu ilk tatil günü, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışla birlikte batı bölgelerde sıcaklıklar 5 ila 8 derece birden düşecek.

Pazar günü yağışlı sistem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kayarken, Marmara'da yağışların etkisini kaybedeceği ancak serin havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Doğu için çığ ve kar erimesi uyarısı

MGM, özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçları için uyarıda bulundu. Hafta ortasında artan sıcaklıkların kar erimelerini hızlandırabileceği ve bu durumun çığ tehlikesini artırabileceği belirtilerek, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.

Uzmanlar, hafta sonu planı yapacak olan vatandaşları, özellikle cumartesi günü beklenen ani sağanak yağış ve sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.