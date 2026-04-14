Nisan karı Doğu'yu vurdu: 77 yerleşim yeri ulaşıma kapalı

Van'da kar, yüksek rakımlı kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 54 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, zorlu coğrafi koşullar ve olumsuz hava şartlarına rağmen kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar nedeniyle kent genelinde kapanan 58 yerleşim yeri yolundan 56'si ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Şemdinli'deki bir köy ve Yüksekova'daki bir mezra yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamayan karla mücadele ekipleri, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Kent genelinde kar nedeniyle 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığını bildirdi.

Kurtkan, kırsal ile kesintisiz ulaşımın sağlanması için köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Muş

Muş'ta kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dünden bu yana il merkezi ve ilçelere bağlı 51 köy yolunu ulaşıma açtıklarını belirtti.

Yentür, kapalı köy yollarının da en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.