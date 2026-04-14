Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Sumud Filosu'na Katılıyor

Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Sumud Filosu'na Katılıyor

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin, insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmek ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkacak olan 2026 İlkbahar Küresel SUMUD Deniz Misyonuna katılacak. Zengin'i Sumud Filosu'na uğurlamak üzere HAK-İŞ'te bir tören düzenlendi.

Haber Giriş : 14 Nisan 2026 12:29, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 12:35
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, konfederasyon yöneticileri, sendika temsilcileri ve çok sayıda HAK-İŞ üyesi "Gazze'ye Selam Direnişe Devam" ve "Sumud'a Selam Direnişe Devam", "Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail" sloganları eşliğinde Genel Sekreter Yardımcısı Zengin'i Sumud Filosu'na katılmak üzere İtalya'ya uğurladı.

Arslan: "Bu Bir İnsanlık Mücadelesidir"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, global Sumud Filosu'nun Filistin halkına insani yardım ulaştırmak, ablukayı kırmak ve saldırıları kınamak için bu yıl 21. Kez yola çıktığını ve bu seferin başarıya ulaşmasını temenni ettiğini ifade etti. Arslan, Fatma Zengin'in tarihi bir görevi üstlendiğini ifade ederek, "Bu bir insanlık mücadelesidir. Bu yolculukta zorluklar, engellemeler ve hatta hayatı riske atan tehditler olabilir. Ancak Gazze'deki ablukanın kırılması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistin halkının nefes alabilmesi için bu mücadeleye yürek koyan herkese ihtiyacımız var. Fatma Zengin'in bu tarihi misyonda yer alması, Konfederasyonumuz adına büyük bir sorumluluk ve onurlu bir duruştur. Bu yolculuğun başarıya ulaşması için dualarımız ve desteğimiz kendisiyle olacaktır " ifadelerini kullandı.

Kayabaşı: "HAK-İŞ Filistin Halkının Yanında Olmaya Devam Edecek"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek, HAK-İŞ'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kayabaşı, "İnşallah bu filoya katılan tüm aktivistlere Gazze'ye ulaşmak ve ablukayı kırmak nasip olur. Fatma Zengin'e çıkmış olduğu bu onurlu yolculukta başarılar diliyor, bu anlamlı mücadelenin Filistin halkı için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zengin: "HAK-İŞ'i Temsilen Mücadeleye Katkı Sunmak İçin Yola Çıkıyorum"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı, Denetleme Kurulu Üyesi ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, "Konfederasyonumuz, kuruluşundan bu yana mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Filistin halkının da yanında yer aldı. Bugün de HAK-İŞ'i temsil etmek üzere SUMUD Filosu'na katılarak bu mücadeleye katkı sunmak için yola çıkıyorum" dedi. Zengin, 100'ü aşkın ülkeden binlerce aktivist ve 100'e yakın tekneyle Gazze'ye doğru yola çıkacağını ifade etti. Filoya katılan gönüllülerin yalnızca dayanışma için değil, aynı zamanda Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmak amacıyla bir araya geldiğini belirten Zengin, eğitimcilerden doktorlara, mühendislerden gönüllülere kadar farklı meslek gruplarından katılımcıların bu insani misyon için birlikte hareket edeceğini vurguladı.

"Bu Yolculuk Bir Vicdan Yolculuğu"

HAK-İŞ'in dünyanın neresinde bir mazlum varsa yanında olma sorumluluğuyla hareket ettiğini dile getiren Zengin, bu yolculuğun bir vicdan yolculuğu olduğunu belirterek, "Sırtımızda vicdan yükü, yüreğimizde özgürlük umuduyla Gazze'ye gidiyoruz. HAK-İŞ olarak dünyanın neresinde bir mazlum varsa ona karşı sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle Filistin halkının yanında olmak üzere yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

"SUMUD Filosu'na Destek Verin"

Zengin, SUMUD Filosu'na destek verilmesi çağrısında bulunarak, kamuoyunun bu süreci yakından takip etmesini, sosyal medya ve bağış kampanyalarıyla destek olunmasını istedi. Katılımcılardan helallik isteyen Zengin, Filistin halkının özgürlüğü için yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması temennisinde bulunarak, dualar eşliğinde uğurlandı.


