LGS çıkışı verdiği röportaj gündem olmuştu: Yıllar sonra ortaya çıktı

Gaziantep'te LGS çıkışı verdiği röportajla gündeme gelen genç, yıllar sonra ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 12:45, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 12:35
Gaziantep'te yaşayan Yunus Emre Orhan, 2020 yılında yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) çıkışında yaptığı açıklamalarla gündem olmuş, videosu milyonlarca izlenmişti.

Aradan geçen altı yılın ardından ortaya çıkan Yunus Emre Orhan, liseyi dışardan bitirdikten sonra gündem olan esprili röportajında da anlattığı gibi kebap ustası oldu.

Orhan, yıllar önce sınav çıkışı verdiği röportajda, "Sınav çok kötüydü usta ya. İlk dönem zaten okula fazla gidemedim, gördüklerimizi de yapamadık. Hiçbir şey yok. İngilizceyi bıraktım, fen zaten beni bıraktı." demişti.

"Yapamadık, mağduruz, bekliyoruz." ifadelerini kullanan genç, röportaj sonrası yaşadıklarını anlattı.

KEBAPÇI OLDU

Kısa sürede viral olan bu röportajın ardından tanınan Orhan, eğitim hayatına devam etmek yerine küçük yaşlarda başladığı kebapçılık mesleğine yöneldi.

Babası tarafından bir ustanın yanına verilen Orhan, yıllar içinde kendini geliştirerek kebap ustası oldu.

Gaziantep Kalesi'nin altındaki Tabakhane bölgesinde doğup büyüdüğünü belirten Orhan, çocuk yaşta çalışmaya başladığını ve okuldan sonra ustasına yardım ederek mesleği öğrendiğini ifade etti.

Eğitim hayatını bırakmış olmasına rağmen pişman olmadığını dile getiren Orhan, gençlere ise eğitimlerini sürdürmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Mesleğini severek yaptığını belirten Orhan, şu anki hayatından memnun olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada her yıl yeniden gündeme gelen röportajıyla ilgili de konuşan Orhan, gelen yorumların kendisini mutlu ettiğini ancak hiçbir zaman bu ilginin peşinden gitmediğini belirterek, "Her zaman işime odaklandım" dedi.

"Aslında okumaya pek bir eğilimimiz yoktu." diyen Orhan, şunları anlattı:

"- Okuldan sonra gelip ustama yardım ederdim. Bu şekilde gidip gelerek büyüdüm. Şu an 26-27 yaşındayım ve hala aynı işi yapmaya devam ediyorum. Çok şükür, meslek sahibi olduk. Şu an kebapçıyım, kebap ustasıyım. Esnafın içinde büyüdük, çalışmaya devam ediyoruz. Allah'a şükür bugünlerimizi aratmıyor. Allah bugünümüzü elimizden almasın.

- Kale altı Tabakhane dediğimiz bölgede çalıştım. Gözümü burada açtım, burada doğup büyüdüm. Hayatımın büyük kısmı burada geçti ve hala burada çalışmaya devam ediyorum.

- Açık konuşmak gerekirse hiç pişman değilim. Ancak okuyan arkadaşlarım beni yanlış anlamasın; elbette okusunlar, eğitimlerine devam etsinler."

