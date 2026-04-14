Akademik zam talebi YÖK'e iletildi

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret ederek Kamu İşveren Kurulu (KİK) toplantısı öncesinde üniversite çalışanlarının sorun ve taleplerini iletti.

Görüşmede, öğretim elemanlarının mali haklarının artırılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, üniversite ödeneği ve yükseköğretim tazminatı oranlarının yükseltilmesi ile ek ders ücretlerinin en az iki katına çıkarılması talebini dile getirdi. Akademik zammın zorunlu hale geldiğini belirten Yalçın, bu konudaki taleplerinde ısrarcı olduklarını ifade etti.

İdari personel için eşitlik vurgusu

Üniversitelerde çalışma barışı ve huzurun sağlanabilmesi için idari personelin mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Yalçın, yükseköğretim tazminatı, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı verilmesi taleplerini yineledi. İdari personelin üniversiteler arası yer değişikliği sürecinin kalıcı, şeffaf ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile temasların sürdüğünü aktaran Yalçın'a, YÖK Başkanı Özvar geçen yıl olduğu gibi bu konuya yaklaşımlarının olumlu olduğunu ifade etti.

Doktoralı öğretmenler için erişim talebi

Yalçın ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan doktoralı öğretmenlerin üniversite kütüphanelerine erişimi ve veri tabanlarından yararlanabilmesi yönündeki talepleri de gündeme getirdi. Özvar, söz konusu talebin KİK toplantısında ele alınmasını önerdi.

Görevde yükselme sınavı ve öğrenci affı gündemde

Görüşmede 2026 yılı içerisinde merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde yapılması talebi de iletildi. Özvar, sınavların düzenli ve bütüncül şekilde yapılması için YÖK olarak sorumluluk aldıklarını belirtti.

Öte yandan toplantıda öğrenci affı konusu da ele alındı. YÖK Başkanı Özvar, öğrenci affının kapsamlı bir şekilde düzenleneceğini ifade etti.

Ziyarete Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da katıldı.



