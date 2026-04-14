Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Siverek'teki okul saldırganının kimliği tespit edildi
Siverek'teki okul saldırganının kimliği tespit edildi
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, YÖK Başkanı Erol Özvar ile yaptığı görüşmede üniversite çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin talepleri gündeme taşıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 12:52, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 12:53
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret ederek Kamu İşveren Kurulu (KİK) toplantısı öncesinde üniversite çalışanlarının sorun ve taleplerini iletti.

Görüşmede, öğretim elemanlarının mali haklarının artırılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, üniversite ödeneği ve yükseköğretim tazminatı oranlarının yükseltilmesi ile ek ders ücretlerinin en az iki katına çıkarılması talebini dile getirdi. Akademik zammın zorunlu hale geldiğini belirten Yalçın, bu konudaki taleplerinde ısrarcı olduklarını ifade etti.

İdari personel için eşitlik vurgusu

Üniversitelerde çalışma barışı ve huzurun sağlanabilmesi için idari personelin mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Yalçın, yükseköğretim tazminatı, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı verilmesi taleplerini yineledi. İdari personelin üniversiteler arası yer değişikliği sürecinin kalıcı, şeffaf ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile temasların sürdüğünü aktaran Yalçın'a, YÖK Başkanı Özvar geçen yıl olduğu gibi bu konuya yaklaşımlarının olumlu olduğunu ifade etti.

Doktoralı öğretmenler için erişim talebi

Yalçın ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan doktoralı öğretmenlerin üniversite kütüphanelerine erişimi ve veri tabanlarından yararlanabilmesi yönündeki talepleri de gündeme getirdi. Özvar, söz konusu talebin KİK toplantısında ele alınmasını önerdi.

Görevde yükselme sınavı ve öğrenci affı gündemde

Görüşmede 2026 yılı içerisinde merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde yapılması talebi de iletildi. Özvar, sınavların düzenli ve bütüncül şekilde yapılması için YÖK olarak sorumluluk aldıklarını belirtti.

Öte yandan toplantıda öğrenci affı konusu da ele alındı. YÖK Başkanı Özvar, öğrenci affının kapsamlı bir şekilde düzenleneceğini ifade etti.

Ziyarete Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da katıldı.


