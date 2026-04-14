Kemal Kılıçdaroğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'PİŞMAN DEĞİLİM' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, İki yıl önce "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan Mersin'de yargılandığı dava kapsamında talimatla Ankara'da savunma yapmıştı. Savunmasında söylediklerinden dolayı hiçbir pişmanlığı bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, hayatı boyunca alnının teriyle kazandığını, çocuklarını helal lokma ile büyüttüğünü ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, "Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman ve her adımımda fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, onlara sadakatten hiç ayrılmadım" diye konuşmuştu.

