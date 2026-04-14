74 yaşındaki dede, torunu için İngilizce öğreniyor

Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Siverek'teki okul saldırganının kimliği tespit edildi
Siverek'teki okul saldırganının kimliği tespit edildi
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Ana sayfaHaberler Yaşam

74 yaşındaki dede, torunu için İngilizce öğreniyor

Samsun'da yaşayan Ahmet Çilek İngiltere'de yaşayan ve çok az Türkçe bilen torunuyla iletişim kurabilmek için İngilizce öğreniyor. Çilek, "Torunumla anlaşabilmek için, İngilizce öğrenmeye geliyorum. Görüntülü olarak görüşüyorduk ama Türkçe bilmediği için pek de anlaşamıyorduk. Sırf onun için İngilizce öğrenmeye geliyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 14:38, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 14:34
Yazdır
74 yaşındaki dede, torunu için İngilizce öğreniyor

Atakum ilçesinde oturan 1 çocuk babası 74 yaşındaki Ahmet Çilek, İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan ve çok az Türkçe bilen torunu 8 yaşındaki Jaime Lus ile iletişim kurmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Çilek, İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde 2 ay önce İngilizce kursuna yazıldı. Şu anda başlangıç seviyesinde İngilizcesi olan Çilek, dili öğrenip torunuyla konuşmak istiyor.

Torunu için İngilizce öğrenmeye başladığını ifade eden Ahmet Çilek, "Yurt dışında torunum var. Onunla anlaşabilmek için buraya geliyorum. Torunum Türkçe'yi az biliyor. Çok fazla anlaşamıyoruz. İngiltere'de kaldığı için de İngilizceyi çok iyi biliyor. Torunum büyüyünce Türkçeyi ya öğrenir, ya öğrenemez. Ben azmettim ve İngilizce öğrenmeye başladım. Burada da İngilizce öğrenmeye temelden başladım" diye konuştu.

"Türkiye'yi onlara tanıtacağım, İngilizce olarak anlatacağım"

İngilizce öğrendikten sonra torununa Türkiye'yi sevdireceğini belirten Çilek, "Torunumla sanal medya üzerinden konuşmaya çalışıyoruz ama anlaşamıyoruz. Çünkü o Türkçe bilmiyor, ben de İngilizce bilmiyorum. Onun öğrenmesini bekleyene kadar ben İngilizce öğrenmeye karar verdim. Burada inşallah İngilizceyi öğrenip öyle çıkacağım. İngilizceyi öğrendiğim zaman torunuma onu sevdiğimi söyleyeceğim. Türkiye'ye alışmasını söyleyeceğim. İngilizceyi öğrendiğim zaman da damadımla da konuşacağım. Türkiye'yi onlara tanıtacağım. İngilizce olarak anlatacağım. Zaten bir tane torunum var. O da Türkiye'den koparsa biz yalnız kalacağız" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber