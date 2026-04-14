74 yaşındaki dede, torunu için İngilizce öğreniyor

Atakum ilçesinde oturan 1 çocuk babası 74 yaşındaki Ahmet Çilek, İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan ve çok az Türkçe bilen torunu 8 yaşındaki Jaime Lus ile iletişim kurmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Çilek, İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde 2 ay önce İngilizce kursuna yazıldı. Şu anda başlangıç seviyesinde İngilizcesi olan Çilek, dili öğrenip torunuyla konuşmak istiyor.

Torunu için İngilizce öğrenmeye başladığını ifade eden Ahmet Çilek, "Yurt dışında torunum var. Onunla anlaşabilmek için buraya geliyorum. Torunum Türkçe'yi az biliyor. Çok fazla anlaşamıyoruz. İngiltere'de kaldığı için de İngilizceyi çok iyi biliyor. Torunum büyüyünce Türkçeyi ya öğrenir, ya öğrenemez. Ben azmettim ve İngilizce öğrenmeye başladım. Burada da İngilizce öğrenmeye temelden başladım" diye konuştu.

"Türkiye'yi onlara tanıtacağım, İngilizce olarak anlatacağım"

İngilizce öğrendikten sonra torununa Türkiye'yi sevdireceğini belirten Çilek, "Torunumla sanal medya üzerinden konuşmaya çalışıyoruz ama anlaşamıyoruz. Çünkü o Türkçe bilmiyor, ben de İngilizce bilmiyorum. Onun öğrenmesini bekleyene kadar ben İngilizce öğrenmeye karar verdim. Burada inşallah İngilizceyi öğrenip öyle çıkacağım. İngilizceyi öğrendiğim zaman torunuma onu sevdiğimi söyleyeceğim. Türkiye'ye alışmasını söyleyeceğim. İngilizceyi öğrendiğim zaman da damadımla da konuşacağım. Türkiye'yi onlara tanıtacağım. İngilizce olarak anlatacağım. Zaten bir tane torunum var. O da Türkiye'den koparsa biz yalnız kalacağız" dedi.