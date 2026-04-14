Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı, dondurma standartlarını karşılamayan ancak paket tasarımıyla tüketicide dondurma algısı oluşturan "yenilebilir buzlu ürünler" için yeni bir karar aldı. Yeni düzenlemeye göre, içeriğinde yeterli süt ve süt ürünü bulunmayan buzlu içeriklerin paketlerinde dondurmayı çağrıştıracak her türlü ifade, slogan ve görselin kullanımı yasaklandı.
Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden 'İsimde netlik, seçimde güven" sloganıyla duyurduğu bu adım, tüketicinin market rafında ne aldığını net bir şekilde bilmesini hedefliyor.
Düzenleme, özellikle içeriğinde süt ve süt ürünleri oranı dondurma standartlarını
karşılamayan "yenilebilir buzlu ürünler" grubunu kapsıyor.