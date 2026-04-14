Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliği ve doğru bilgilendirme çalışmaları kapsamında dondurulmuş ürünlerin etiketleme kurallarında değişikliğe gitti.

Yeni düzenleme ile birlikte, aslında dondurma olmayan ancak buzlu içeriğe sahip olan ürünlerin paketlerinde, tüketicide "dondurma" algısı oluşturabilecek her türlü ifade ve görselin kullanımı yasaklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden 'İsimde netlik, seçimde güven" sloganıyla duyurduğu bu adım, tüketicinin market rafında ne aldığını net bir şekilde bilmesini hedefliyor.

Düzenleme, özellikle içeriğinde süt ve süt ürünleri oranı dondurma standartlarını karşılamayan "yenilebilir buzlu ürünler" grubunu kapsıyor.

