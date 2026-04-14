Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Yurt dışından getirilen ancak yasal pasaport kaydı yapılmadan kullanılan telefonlara yönelik BTK denetimleri sıkılaştı; usulsüzlük tespit edilen cihazlar için 1 Mayıs son mühlet olarak belirlendi. Çift SIM kart özelliğini kullanarak 120+120 günlük süreyi suiistimal eden ve aynı pasaportla kaydedilen ikinci telefonlara verilen ek süre, 1 Mayıs 2026 itibarıyla sona eriyor.
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklere karşı önlem alınıyor.
Çift SIM kartlı telefonlara denetimler sıklaşıyor
Pasaport kaydı yapılmadan kullanılan çift SIM kartlı telefonlara yönelik denetimler sıkılaşıyor, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu şekilde kullanılan cihazları mercek altına aldı.
Aynı pasaportla kaydedilen ikinci telefonlara verilen 120 günlük süre 1 Mayıs'ta sona erecek. Gerekli işlemleri yapmayan kullanıcıların telefonları kapanacak.
Kullanıcılar mesaj yoluyla yıl başında bilgilendirildi
BTK, 1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI suistimaline karşı harekete geçti. Usulsüzlük tespit edilen IMEI numaralarına ilişkin yıl başında kullanıcılar mesaj yoluyla bilgilendirildi.
Yurt dışından gelen kayıt dışı telefonlar aşamalı olarak kapatılmaya hazırlanılıyor. 1 Mayıs'a kadar 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmayanların telefonları erişime kapatılabilir.