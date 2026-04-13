Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan'dan Çift Vardiya Çağrısı

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman teşkilatının teknik açıdan yeterli olduğunu belirterek, sahadaki personel eksikliğinin giderilmesi için mevcut işçi sayısı kadar yeni alım yapılarak çift vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş : 13 Nisan 2026 16:35, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 16:38
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Öz Orman-İş Sendikası 57. Temsilci Eğitimi Toplantısı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman işçilerinin katılımıyla başladı. Toplantının açılışında konuşan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, teşkilatın mevcut yapısı, çözüm bekleyen sorunlar ve personel yetersizliğinin işçilerin yaşamına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'TEKNİK ANLAMDA HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK'

Orman teşkilatının teknik kapasitesine dikkat çeken Aslan, hava gücü ve ekipman açısından önemli bir seviyeye ulaşıldığını belirtti. Ancak sahadaki insan gücünün yetersiz olduğunu vurgulayan Aslan, "Teşkilatımızın teknik anlamda bir eksiği yok. Hava gücümüz var, orman filomuz güçlü. Ancak kara gücümüz istenilen seviyede değil" dedi.

"Yeşil vatan" mücadelesinde orman işçilerinin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Aslan, bugüne kadar 161 orman işçisinin görev sırasında hayatını kaybettiğini hatırlattı. Sahadaki personel eksikliğinin işçilerin sosyal yaşamını da olumsuz etkilediğini dile getiren Aslan, uzun süreli görevler nedeniyle çalışanların aile ve sosyal hayatlarından uzak kaldığını söyledi.

'MEVCUT PERSONEL SAYISI KADAR YENİ İŞÇİ ALIMI YAPILMALI'

Çift vardiya sistemine geçilmesinin zorunluluk haline geldiğini belirten Aslan, "Arkadaşlarımız cenazesinde, düğününde, acısında, sevincinde eksik kalıyor. Biz onların nefes almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Mevcut personel sayısı kadar yeni işçi alımı yapılması gerektiğini vurgulayan Aslan, bu sayede çift vardiya sisteminin hayata geçirilebileceğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Sendika olarak sorunların çözümü için devletin ilgili kurumlarıyla temas halinde olduklarını aktaran Aslan, yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Personel artışının yanı sıra yemek ve giyim gibi özlük haklarının da öncelikli gündemlerinde yer aldığını kaydetti.

Konuşmasının sonunda sorunların çözümü konusunda kararlı olduklarını dile getiren Aslan, "Dün konuştuklarımızı bugün konuşmuyoruz, bugün konuştuklarımızı da yarın konuşmayacağız. Sorunları çözerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

