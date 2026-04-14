Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: 13 gözaltı, 1 firari için kırmızı bülten

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında dosyanın kilit isimlerinin yakın arkadaşlarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Dosyaya 2022 yılında giren "gizli not" sonrası yurt dışına çıktığı belirlenen ve o tarihten bu yana ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 16:46, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 16:46
Gülistan Doku Soruşturması Kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı.

Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.

Umut Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD'ye gittiği öğrenildi.

Soruşturuma kapsamında basına yansıyan bilgilerde 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına soruşturmanın seyrini etkileyen gizli bir not girdiği biliniyordu.

Şüpheli Umut Altaş'ın bu nottan birkaç ay sonra yurt dışına çıkması ve ardından bir daha Türkiye'ye geri dönmemesi dikkat çekiyor.

