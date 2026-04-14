AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
AK Parti, yarın yapılacak grup toplantısında 2'si CHP, 1'i Yeniden Refah ve 1'i Saadet Partisi'nden olmak üzere toplam 4 belediye başkanını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat rozet takacağı isimler arasında Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da yer alıyor.
Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak. Katılımların önümüzdeki günlerde peyderpey sürmesi bekleniyor.
İşte katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri:
* Antalya'nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
* Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)
* Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)
* Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)