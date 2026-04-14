Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası

AK Parti, yarın yapılacak grup toplantısında 2'si CHP, 1'i Yeniden Refah ve 1'i Saadet Partisi'nden olmak üzere toplam 4 belediye başkanını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat rozet takacağı isimler arasında Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da yer alıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 18:30, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 18:37
Yazdır
AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, yarın yapılacak olan AK Parti grup toplantısında 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.

Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak. Katılımların önümüzdeki günlerde peyderpey sürmesi bekleniyor.

İşte katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri:

* Antalya'nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
* Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)
* Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)
* Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber