İliç altın madenindeki heyelana ilişkin davada tahliye kararı

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A, Ömer A. ve Funda A, taraf avukatları, ölenlerin yakınları, müştekiler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal katıldı.

Tutuklu sanıklar Ronald Guille, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik ise duruşmaya, bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Firari sanıklar John H., Kenan Ö, Luis Q, Vinh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve William Keith M. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, ölenlerin avukatları söz alarak bilirkişi raporunu hazırlayan bazı kişilerin tarafsız olmadığını ve maden şirketi ile ticari ilişkilerinin bulunduğunu öne sürerek, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını, yeni bazı tanıkların dinlenmesini ve toprak kaymasının yaşandığı alanda mahkemece keşif yapılmasını talep etti.

Tanığın dinlendiği duruşmada, zaman zaman taraf avukatları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz ve milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Mahkeme heyeti, tartışmalar üzerine duruşmaya birkaç kez ara verdi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar etmeyerek bilirkişi raporunu hazırlayanların araştırılmasını, yeniden bilirkişi raporunun hazırlanmasını, Selçuk Çiftlik'in adli kontrol şartı ile tahliyesini ve tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, defaten uyarılara rağmen duruşmanın düzen ve disiplinine uyulmadığı gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Sarıbal ile CHP Erzincan İl Başkanlığı Bilişim Sorumlusu Tuncay Gül'ün salona alınmamasına karar verdi.

Bunun üzerine milletvekilleri duruşma salonunun kapısından mahkeme heyetinin kararına tepki gösterdi. Avukatlar ve ölenlerin bazı yakınları da karara tepki göstererek salondan ayrıldı.

Savunma yapan sanıklar ve avukatları, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Mahkemenin kararı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanık Selçuk Çiftlik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren heyet, İzzet T. ve Ömer A. hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

Mahkeme, ayrıca farklı meslek gruplarından 13 kişiden yeni bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden rapor düzenlenmesine karar verdi.

Duruşma, 7 Temmuz'a ertelendi.

Öte yandan duruşma öncesinde adliye önünde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, duruşmaya katıldıklarını ancak CHP Bursa Milletvekili Sarıbal ile duruşma salonundan çıkarılmaları için hakimin kararının okunduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz, "Tutuklu Ronald ismindeki kişinin avukatı savunmasını yaparken, benim de 'Ülke müdürü nerede?' diye sormam üzerine adeta sorulmaması gereken bir soru sanki sorulmuş gibi, birdenbire mahkeme salonu karıştı. Bundan Ronald Bey'in avukatı ciddi anlamda rahatsızlık duydu, adeta çıldırdı ve maalesef mahkeme heyeti de bu avukatın işaret ettiği şekilde bizim salondan çıkarılmamız veya salonun önce boşaltılması, ardından salona alınmamamız yönünde bir karar verdi." diye konuştu.

- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 69 sayfalık iddianamede, bu kazalar konusunda uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran 2024'te bilirkişi raporlarını sundukları ve bu raporlar incelendiğinde 43 sanığın kusurlu bulunduğu, 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu oldukları belirtilmişti.

Tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi tutuklu sanık Iain Ronald Guille ile tutuksuz sanık Cengiz Yalçın D. ile Kenan Ö'nün "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan da adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde ikişer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Cumhuriyet savcısı celse arasında sunduğu mütaalasında, 13 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan, sanık Iain Ronald Guille'nin ise ayrıca "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan cezalandırılmasını, 23 sanığın beraatini ve firari 7 sanığın dosyasının ayrılmasını istemişti.