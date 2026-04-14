Manisa Büyükşehir 2025'i 1 milyar TL fazlayla kapattı

Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Manisa Büyükşehir 2025'i 1 milyar TL fazlayla kapattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, enflasyonist baskılara rağmen mali disiplinden taviz vermeyerek 2025 yılını 1 milyar liranın üzerinde bütçe fazlasıyla kapattı. Nisan ayı meclis toplantısında kabul edilen Mali Faaliyet Raporu, belediyenin güçlü finansal yapısını ortaya koyarken, yaz aylarında 50'nin üzerinde projenin temelinin atılacağı açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2026 22:58, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 23:02
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Besim Dutlulu başkanlığında toplandı. Toplantıda 2025 yılı Mali Faaliyet Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Rapor, belediyenin gelir hedeflerini aşarak yılı güçlü bir mali performansla tamamladığını ortaya koydu.

Hedeflenen bütçe aşıldı

Genel Sekreter Burak Deste tarafından sunulan verilere göre, 2024 yılında 8.8 milyar TL olan toplam gelir, 2025 yılı için 11.8 milyar TL olarak planlandı. Ancak yıl sonu gerçekleşmesi 13 milyar TL'ye ulaştı. Belediyenin gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ının merkezi yönetim vergi paylarından oluştuğu belirtilirken, 1 milyar TL'nin üzerinde bütçe fazlası dikkat çekti.

Yoğun bir yatırım sürecine girildiğini belirten Başkan Dutlulu, yaz aylarında 50'den fazla projenin hayata geçirileceğini ifade etti. Dutlulu, "Soma'dan Turgutlu'ya, Salihli'den Manisa merkeze kadar yıllardır bekleyen sorunlara çözüm üreteceğiz" dedi.

Asfalt üretiminde yeni dönem

Belediyenin kendi üretim gücünü artırdığını vurgulayan Dutlulu, Salihli ve Akhisar'daki tesislerde asfalt üretiminin sürdüğünü, Manisa merkezine kurulacak yeni tesisle birlikte önümüzdeki 20 yıl boyunca asfalt sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

"Manisa Şehir Kart" projesiyle sosyal belediyecilikte yeni bir adım atılacağını belirten Dutlulu, sistem sayesinde hem esnafın hem de vatandaşın destekleneceğini ifade etti. Emeklilerin ilaç katkı paylarının karşılanacağı, diyabet hastası gençlerin sensör maliyetlerinin üstlenileceği açıklandı.

Dijital denetim sistemlerinden tarımsal desteklere kadar birçok alanda yeni projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Dutlulu, "Tarım Erasmus'u" ile üreticilerin yurt dışında modern tarımı inceleme fırsatı bulacağını söyledi.

Festivale davet

Başkan Dutlulu, konuşmasının sonunda tüm vatandaşları 21-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne davet etti.

Toplantıda ayrıca meclis başkanvekillikleri, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları da belirlendi. 1. Meclis Başkanvekilliğine Ozan Kıvrak, 2. Başkanvekilliğine ise Elif Sümeyye Duygulu seçildi. Encümen Üyeliklerine ise Kubilay Çetin Bozer, Tamer Aluş, Faruk Östlüer, Lütfü Akdağ ve Engin Demirdal seçildi. 2025 Yılı Mali Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek onaylandı.

