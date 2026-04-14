Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu

arabam.com, mart ayı ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı Aylık Fiyat Endeksi'ni yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, endeks verileri, ilanlardaki araç fiyatlarında sınırlı bir artış olduğunu ortaya koydu.

İlanlarda en çok yer alan markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olarak belirlendi. Model bazında bakıldığında ise martta en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

Verilere göre, martta 600 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 31, 600 bin 1 ile 1 milyon lira aralığındaki araçların payı ise yüzde 26 oldu.

Diğer fiyat aralıklarında ise 1 milyon 1 ile 1 milyon 400 bin lira arasındakiler yüzde 19, 1 milyon 400 bin 1 ile 1 milyon 700 bin lira arasındakiler yüzde 9, 1 milyon 700 bin lira ve üzerindeki araçlar ise yüzde 14 pay aldı.

Araçların yaş aralıklarına göre dağılımında, 10-15 yaş aralığındaki araçlar yüzde 30,4 ile en yüksek payı aldı. İlan oranları yaş gruplarına göre incelendiğinde, 5 yaşa kadar olan araçlar yüzde 25,7, 6-9 yaş aralığındakiler yüzde 16,7, 16-20 yaşındakiler yüzde 11,3 ve 20 yaş üzerindeki araçlar ise yüzde 15,9 pay aldı.

Yakıt tipine göre incelendiğinde, mart ayında LPG'li araçların ilan oranı 1,3 puanlık artışla yüzde 18,3 seviyesine yükseldi. İlan oranları dizel araçlarda yüzde 47,1, benzinli araçlarda yüzde 30,8, hibritlerde yüzde 2,4 ve elektrikli araçlarda yüzde 1,4 olarak kaydedildi.

"Bayram öncesi dönem hareketli geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, enflasyondan arındırılmış verilere göre, ilan fiyatlarındaki düşüş eğiliminin mart ayında da sürdüğünü ancak bu düşüşün hız kestiğini belirtti.

Mart ayında özellikle bayram öncesi dönemde bir hareketlilik yaşandığını aktaran Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Bayram sonrasında ise altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte talepte bir miktar geri çekilme gözlemledik. Bu dönemde bazı tüketicilerin araçlarını satarak altına yöneldiğini ve araç almak isteyenlerin de beklemeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre de sıfır araç pazarı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 daraldı. Bu göstergeler, piyasadaki yavaşlamayı destekliyor. Önümüzdeki dönemde tüketici yatırım tercihlerindeki değişimler ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ikinci el araç talebini etkilemeye devam edecek."