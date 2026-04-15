Makas atarken kazaya sebep oldu
Ankara'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, devrildi. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 07:38, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 07:39
