ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve örgütün gizli haberleşme aracı olarak bilinen ByLock programını kullandıklarının tespit edildiği öğrenildi. Bu doğrultuda, 15 Nisan 2026 tarihinden itibaren Ankara genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.