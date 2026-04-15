Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, görüştüğü 132 dosyadan 117'sini mevzuata aykırı bularak, 49,8 milyon TL idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 368 sayılı toplantısında görüşülen 132 adet dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu aykırılıklar nedeniyle toplam 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi.

Hileli modem satışlarına yönelik inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığına ulaşan şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların tüketicilere 'modeminiz arızalı' veya 'modeminiz yetersiz' şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak, yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşıldı.

Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı belirlenerek, ilgili firmalara idari para yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına erişim engeli getirildi

Reklam Kurulunun 368 sayılı toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları oldu. Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.