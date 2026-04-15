TUS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 10:33, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 10:34
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 15 Mart'ta uygulanan 2026-TUS 1. dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.