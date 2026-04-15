Hizmet üretim endeksi şubatta arttı

İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
TUS sonuçları açıklandı
TUS sonuçları açıklandı
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Altın 4 haftanın zirvesinde: İşte satış fiyatları
Altın 4 haftanın zirvesinde: İşte satış fiyatları
Akaryakıta zam geldi
Akaryakıta zam geldi
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Bahçeli polis intiharları hakkında konuştu
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çalışan 15 doktor gözaltına alındı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Hizmet üretim endeksi şubatta arttı

Hizmet üretim endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 11:29, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 11:41
Hizmet üretim endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azalırken konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 artış kaydetti.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1,2 arttı

Hizmet üretim endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseliş gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 geriledi, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 artış kaydetti.

