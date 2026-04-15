32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurumsal yapısını modernize etmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışanlarının fikirlerine başvurduğu Bireysel Öneri Sistemi'nin (BÖS) yıllık bilançosunu paylaştı. 2025 yılı verilerine göre, devasa bir personel ordusuna sahip olan kurumda, çalışanların yenilikçi fikir üretme hızı beklentilerin altında kaldı.

SGK Personel Sayısı ve Öneri Oranları Şaşırttı

SGK bünyesinde 4 bini merkez teşkilatında olmak üzere toplamda 32 bin 209 personel görev yapıyor. Bu büyük kadronun yaklaşık %78'ini ise memurlar oluşturuyor. Kurumun gelişimine doğrudan katkı sunması beklenen bu devasa yapıdan, yıl boyunca sistem üzerinden yalnızca 71 adet öneri ulaştırıldı.

Bireysel Öneri Sistemi (BÖS) Nasıl İşliyor?

Kurum çalışanları, bilgi ve deneyimlerini "Single Sign On Meyes" (SSOM) adı verilen uygulama üzerinden sisteme aktarıyor. Gelen öneriler önce ilgili birimlere, ardından daire başkanlarından oluşan Öneri Değerlendirme Kurulu'na gönderiliyor. Süreç, en son Üst Kurul onayı ve Başkanlık Makamı Olur'u ile resmiyet kazanıyor. 2025 yılında gelen 71 öneriden yalnızca 11'i ilk aşamayı geçerek üst kurula taşınabildi.

SGK'da 10 Öneri Hayata Geçirildi

Yapılan titiz incelemeler sonucunda, 11 öneriden 10 tanesi Öneri Değerlendirme Üst Kurulu tarafından uygulanabilir bulundu. Bu 10 fikir, Başkanlık Makamı'nın onayının ardından ilgili birimlere resmi yazı ile gönderilerek hayata geçirilme aşamasına geldi. Her ne kadar sayıca az olsa da, kabul edilen önerilerin kurumun operasyonel süreçlerinde verimlilik artışı sağlaması hedefleniyor.

Başarılı Personele Teşekkür Belgesi Verildi

Kurumsal aidiyeti artırmak ve üretkenliği teşvik etmek amacıyla SGK yönetimi ödüllendirme sistemini de devreye soktu. 2024 yılındaki değerlendirmelerde dereceye giren ilk üç öneri sahibi, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri (SGİM) tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Yönetim, önümüzdeki dönemde daha fazla personelin sisteme dahil olmasını ve kurumsal gelişime katkı sunmasını bekliyor.