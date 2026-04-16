Kamuda terim birliği çalışmalarına SGK da katıldı

Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
İçişleri Bakanlığında yarın 'okul güvenliği' toplantısı yapılacak
İçişleri Bakanlığında yarın 'okul güvenliği' toplantısı yapılacak
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
TUS sonuçları açıklandı
TUS sonuçları açıklandı
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Akaryakıta zam geldi
Akaryakıta zam geldi
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kamuda terim birliği çalışmalarına SGK da katıldı

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yürütülen ve kamuda söylem birliğini hedefleyen "Ulusal Terim Bankası" projesinde kritik bir aşama daha geçildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kendi bünyesindeki devasa terminoloji birikimini TDK'ya aktararak projenin en büyük paydaşlarından biri oldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 00:05, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 11:27
Kamuda terim birliği çalışmalarına SGK da katıldı

Türk Dil Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Kurumları Terim Eş Güdüm Komisyonu (KaTEK) aracılığıyla yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarının uzmanlık alanlarına dair sözlükler tek merkezde toplanıyor. Son olarak SGK'nın 2025 faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre Kurum; Sosyal Güvenlik Sözlüğü, Personel Terimleri Sözlüğü ve SGK Veri Sözlüğü gibi temel kaynaklarını TDK'ya iletti.

Personel Mevzuatında "Terim Karmaşası" Son Buluyor

Özellikle memuriyet ve emeklilik hakları konusunda farklı kurumların farklı terminolojiler kullanması zaman zaman idari işlemlerde kafa karışıklığına yol açabiliyordu. SGK'nın ilettiği "Personel Terimleri Sözlüğü", kamudaki tüm personel rejiminin ortak bir dil zeminine oturmasını sağlayacak.

Sadece SGK Değil, Tüm Kamu Seferber Oldu

KaTEK bülteninde yer alan bilgilere göre, Ulusal Terim Bankası'na veri aktaran diğer önemli kurumlar ve çalışmaları ise şöyle
* Milli Savunma Bakanlığı: 3.775 terimden oluşan "Askeri Tarih Terimleri Sözlüğü"nü yayımlayarak ordu terminolojisini standartlaştırdı
* Adalet Bakanlığı: Hukuk terimlerinin dijital ortamda doğrulanabileceği "Hukuk Sözlüğü" ile sürece dahil oldu
* Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK): 27 sektördeki meslek standartlarını içeren "Ulusal Yeterlilik Sistemi Terimler Sözlüğü" ile iş dünyasının dilini standartlaştırmayı hedefliyor
* DHMİ: Havacılık sektöründe yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için güncellenmiş "Havacılık Terimleri Sözlüğü"nü sisteme entegre etti

Dijital Egemenlik ve Büyük Türkçe Dil Modeli

Ulusal Terim Bankası sadece bir kelime listesi değil, aynı zamanda TDK'nın üzerinde çalıştığı "Büyük Türkçe Dil Modeli" için de ana veri kaynağı olacak. Kurumlardan gelen bu uzmanlık sözlükleri, yerli yapay zeka sistemlerinin kamu mevzuatını ve teknik terimleri hatasız işlemesini sağlayacak.

Kamuda terim birliği projesi tamamlandığında; bir memurun emeklilik dilekçesinden, bir mahkeme ilamına veya teknik bir şartnameye kadar tüm belgeler "aynı dili" konuşacak. SGK gibi milyonları ilgilendiren bir kurumun bu sürece tam destek vermesi, vatandaşın kamu hizmetine erişimindeki "anlaşılabilirlik" bariyerini de ortadan kaldıracak.

