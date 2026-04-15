Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor

Türkiye'de düşen doğurganlık oranları ve demografik riskler, devletin sağlık politikalarında köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor. SGK'nın 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan Yardımcı Üreme Yöntemlerine İlişkin Geri Ödeme Sisteminin Değerlendirilmesi Raporu, mevcut sistemdeki kısıtlamaların aile kurma hakkına erişimi zorlaştırdığını ortaya koydu. Bu kapsamda, özellikle çalışan çiftlerin en çok zorlandığı prim günü ve yaş sınırı gibi kriterlerin daha kapsayıcı hale getirilmesi hedefleniyor. İşte tüp bebek tedavisinde mevcut durum ve beklenen yeni düzenlemenin detayları:

SGK Tüp Bebek Tedavisi Mevcut Şartları Nelerdir?

Halihazırda yürürlükte olan 5510 sayılı Kanun ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) uyarınca, devlet desteğiyle tüp bebek (IVF) tedavisi yaptırabilmek için belirli kriterlerin bir arada bulunması gerekiyor. Mevcut mevzuata göre; eşlerden birinin en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olması ve 900 gün prim gün sayısının bulunması zorunlu tutuluyor.

Bunun yanı sıra, kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması şartı aranıyor. Mevcut sistemde en fazla üç deneme (siklus) kurum tarafından karşılanırken, birinci denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 ve üçüncü denemede yüzde 20 oranında katılım payı ödeniyor.

2025 Yılında 900 Prim Gün Şartı Değişiyor

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında, SGK geri ödeme sistemini yeniden masaya yatırdı. SGK'nın son raporunda, 900 prim gün şartının ekonomik bir engel teşkil ettiği ve erişim eşitsizliği yarattığı vurgulandı.

Yeni düzenleme ile 900 prim gün şartının aşağı çekilmesi planlanıyor. Bu sayede çalışma hayatına yeni atılan veya prim eksiği olan genç çiftlerin, biyolojik saatlerini kaçırmadan tüp bebek tedavisine erişebilmelerinin yolu açılacak.

Tüp Bebekte Yaş Sınırı Esnetilecek mi?

Haber kaynaklarına yansıyan rapor detaylarına göre, sadece prim gün sayısı değil, yaş sınırı konusunda da esneklik sinyalleri verildi. Mevcut sistemde embriyo transferinin yapıldığı tarihte kadının 40 yaşından büyük olması durumunda ödeme yapılmıyor. Ancak modern tıptaki gelişmeler ve kariyer planlaması nedeniyle ertelenen gebelikler göz önüne alınarak, bu sınırın aile lehine güncellenmesi ve kadınların iş-yaşam dengesini destekleyecek şekilde revize edilmesi bekleniyor.

Katılım Payları ve Genetik Tanı Destekleri

SGK'nın yeni vizyonunda, ailelerin üzerindeki finansal yükü azaltmak adına katılım paylarının düşürülmesi de gündemde. Öte yandan, mevcut sistemde halihazırda uygulanan; kalıtsal hastalığı olan çiftler için Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) desteği ve hasta çocuk sahibi olup tedavisi için uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik IVF işlemleri, yeni dönemde de kapsamı genişletilerek devam ettirilecek.

Ekonomik Kısıtlar Nedeniyle Ebeveynlik Ertelenmeyecek

SGK raporunda dikkat çeken en önemli vurgu, ebeveyn olma arzusunun ekonomik kısıtlarla ertelenmesinin önüne geçilmesi oldu. Geri ödeme kapsamının genişletilmesiyle, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin modern yardımcı üreme yöntemlerine daha kolay ulaşması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerin ardından, Türkiye genelindeki sözleşmeli tüp bebek merkezlerinde yeni şartlar üzerinden hizmet verilmeye başlanacak.