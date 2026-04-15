İletişim Başkanı Duran: Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu doğru veriyle besleyen ve yön veren bir irade ortaya koyuyor. Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz!" dedi.
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 13:19, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 13:26
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Dijital egemenliğimizi "Yapay Zeka Kalkanı" yaklaşımıyla güçlendiriyoruz" ifadelerini kullanan Duran, "Dezenformasyonla mücadelede kamuda öncü bir adım atıyor, yapay zeka sistemlerinin güvenilir bilgiyle beslenmesi için yeni bir çalışma yürütüyoruz." dedi.