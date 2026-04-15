Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı var
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı var

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na silah sesleri duyuldu. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. Vali Ünlüer 4 can kaybı ve 20 yaralı olduğunu açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 14:13, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 14:43
Yazdır
Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırının şoku sürerken, bugün benzer bir haber Kahramanmaraş'tan geldi. Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve olayda çok sayıda yaralının bulunduğu iddia ediliyor.

Vali Ünlüer, yaptığı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.

Veliler okula koştu

Silahlı saldırı haberinin duyulmasının hemen ardından öğrencilerin aileleri, çocuklarının sağlık durumu ve olayın detayları hakkında bilgi almak için okula koştu.

Güvenlik güçleri, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, silahlı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada 7 savcının görevlendirildiğini ve olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Olayın hemen ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini kaydetti.

Başsavcı ve savcılar olay yerinde

Bakan Gürlek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı ile görevlendirilen savcıların an itibarıyla olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü aktararak, sürecin hassasiyetine dikkati çekti.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yayın yasağı kararı alındığını duyuran Gürlek, şunları kaydetti;

Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

4 CAN KAYBI 20 YARALI!

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda 4 can kaybının 20 yaralının olduğunu açıkladı.

7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ!

Kahramanmaraş'taki okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası 7 savcı görevlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Gürlek,
"Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."
ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber