MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırının maarif camiası başta olmak üzere milleti derinden sarsarak yasa boğduğu belirtildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, söz konusu okulun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir. Ayrıca 4 bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek, Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun."