Gülistan Doku'nun ablası: Kardeşimin katili Valinin oğludur

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili dosyada dün, birçok kişi gözaltına alındı.

GÜLİSTAN'IN ABLASI AÇIKLAMA YAPTI

Yaklaşık yedi yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni süreç ve 13 kişinin gözaltına alınmasıyla birlikte sarsıcı iddialar gündeme geldi.

Doku Ailesi'nin avukatı Ali Çimen ve Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önünde soruşturma dosyasına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

"UMUT ALTAŞ BENİ ARADI"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise şu an ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın geçmişte kendisini aradığını anlattı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili Doku'nun ablası Aygül Doku, soruşturmayı etkileyecek iddialarda bulundu.

ABLA DOKU: "KARDEŞİMİN KATİLİ VALİNİN OĞLUDUR"

Doku, kardeşinin kaybolmadığını, planlı bir şekilde öldürüldüğünü öne sürerek dönemin kamu görevlileri hakkında ağır suçlamalarda bulundu.

Doku, "İlk kez açıklıyorum" diyerek dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in katil olduğunu kendilerine firari durumda olan Umut Altaş'ın söylediğini iddia etti.

"TUNCAY SONEL GÖREVDEN ALINMALI"

Halk TV'ye konuşan Aygül Doku, şunları söyledi:

"Dönemin valisi Tuncay Sonel'in görevden alınması lazım ki yargılanıp sorgulanabilmesi için. Bu dosyada Tuncay Sonel yargılandığı zaman, tutuklandığı zaman, gözaltına alındığı zaman dosya çözülecek. Biz bu kente ilk geldiğimiz zaman hemen dönemin valisi Tuncay Sonel apar topar bizi köprüye götürdü. 'Kızınız intihar etti' dedi. Biz ilk günden beri söylüyoruz bunu.

Bizi o köprüye götürüp biz o çalışmalara onlara bakınca biz ya diyoruz ki insan bir kentte kime inanır? Bir valiye inanır. Biz bu vali bir şey diyorsa bir bekleyelim dedik. Geçen gece gözaltına alınanlardan biri de onun oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. Kızımızın katili Mustafa Türkay Sonel'dir. Bakın biz bu katili nereden öğrendik? Bu katili onun en yakın arkadaşı olan Umut Altaş'tan öğrendik. Yani Amerika'ya kaçan...

"BİZİM SABRIMIZ KALMADI"

Bakın bunları ilk defa açıklıyorum. Çünkü gerçekten artık bizim sabrımız kalmadı. Umut Altaş beni aramış o süreçte. 2 3 kere beni aramış bana ulaşabilmek için. Ben telefonu açmışım ama cesaret edip konuşamamış, bir not yazmış. Notu götürüp baro başkanına atmış. Demiş ki Gülistan Doku'nun katili Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. O zaman düşmüş oraya.

Sonra bunlar bu bilgileri vermeye başladıkça tabii biz dedik hani bu aile bu meseleyi biliyor. Hemen Umut'un numarasını istedik. Umut'un numarasını bulup Umut'u aradım, 'Bu olayın içinde olabilirsin. Kazayla da karışmış olabilirsin ya da bir şeye şahit olabilirsin. Sana kardeşimin mezarı taşının bulabilmek için inandığım bütün değerler üzerine yemin ediyorum. Senden şikayetçi olmayacağım. Ailen hiçbir şekilde bu işe müdahil olmayacak. Sana söz. Ne oldu sen sadece bana söyle. Bak katil sen olsan dahi inan senden şikayetçi olmayacağım' Umut bana dönüp ne dedi biliyor musunuz? 'Abla benim bildiğim çok şey var. Ben Tunceliliyim ben karıncayı bile incitmem' dedi.

KAN PARASI İDDİASI

Tuncay Sonel'in görevi Ordu'ya çıkınca Mehmet Ali Özkan Vali buraya geldi. Biz hala Gülistan'ın suda arama çalışmalarını devam ediyoruz. Biz arama çalışmalarına devam ederken Celal Altaş ve ailesi, Ordu'ya valiyi ziyaret etmek ziyaret etmeye gidiyor. Hatta fotoğraf çekiyorlar. Tatile gidiyorlar. Susma karşılığında Gülistan'ın kan parasını yiyenler de bugün gözaltında olan Celal Altaş ve ve Nurşen Altaş'tır.

Bu halk bu halkın yerli insanları. Köprüde bizi izleyenler. Biz ve o dalgıç abilerim Gülistan'ın içinde olmayan o suda karda kışta Gülistan'ı ararken evet bunlar susmayı tercih edip nereye gidiyorlar? Ordu'ya tatile gidiyorlar.

"KÖTÜ BİR ŞEYE ZORLUYORLAR KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜYORLAR"

Gülistan'ı kötü bir şeye zorluyorlar. Şimdi biz 7 yıldır kamuoyu önünde bir aileyiz. Nasıl bir aile olduğumuz ortada. Kızımızı kötü bir şeye zorluyorlar. E kızımız da bunu kabul etmediği için kızımız da sizi ifşa edeceğim dediği için Gülistan'ı öldürüyorlar.

Gülistan'ı o gece zorla araca koyuyorlar ya olay savcılığa intikal etmiyor. Eğer olay o gece savcılığa intikal etseydi de biz bugün de olmayacaktık. İkincisi bir şey daha var. Gülistan'ı zorla araca koyacak, belki Gülistan'ı aslında o gece öldüreceklerdi. Ona fırsat bulmuyorlar. Çünkü bir vatandaş Gülistan'la Zainal kavga ederken ne yapıyor? İhbar ediyor diyor ki genç bir kızı bir adam burada zorluyor. O gece fırsat bulmayınca."

AVUKAT ÇİMEN: OLAYI ÖRTBAS EDEN DÖNEMİN VALİSİDİR

Avukat Ali Çimen, dosyanın gelişimine ilişkin daha önce de basın mensuplarına aşama aşama bilgi verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada dosyanın örtbas edilmesine ilişkin sürekli bahsettiğimiz kamu görevlisi (eski Tunceli Valisi) Tuncay Sonel'dir. Gülistan Doku'ya ait telefonun sim kartı, soruşturma birimlerine teslim edilmek üzere kendisine verilmiş, ancak bu sim kart siber çetelerle iş birliği yapılarak Ankara'da bulunan ve şu an gözaltında olan bir polis memuruna teslim edilmiştir. Bu polis memuru da 18 Ocak 2020 tarihinde Gülistan'a ait ve Tuncay Sonel ile yakınlarına ilişkin delillerin bulunduğu görüşmeleri silmiştir."

Çimen, bu iddiaların delillere dayandığını bildirerek, "Bu eylemi gerçekleştiren kişiyle Tuncay Sonel'in HTS kayıtları dosyaya girmiştir. Ayrıca bu kişiye para verildiği, paranın da Tuncay Sonel'in koruma amiri tarafından gönderildiği banka kayıtlarıyla sabittir" dedi.

"Görevden alınmalı ve gözaltına alınmalı"

Çimen, Tuncay Sonel'in halen kamu görevinde olmasının soruşturmayı zora soktuğunu ifade ederek, "Tuncay Sonel'in İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye başmüfettişi olarak görevini sürdürmesi, dosya açısından kabul edilemez. Delilleri karartttığı maddi bulgularla ortadadır. Bu nedenle derhal görevden alınmasını ve gözaltına alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Soruşturmada gözaltına alınan kişilerin daha alt düzeyde olduğunu belirten Çimen, "Dosyada 6 yıldır süren bir örtbas söz konusudur. Eğer bu örtbas tüm yönleriyle ortaya çıkarılacaksa en büyük fail Tuncay Sonel'dir. Diğer kişiler daha alt kademededir" ifadelerini kullandı.

"Savcılığın eli güçlendirilmeli"

Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı sürdürdüğünü anımsatarak, "Dosya gizli olduğu için detayları bilmiyoruz ancak savcılık görevini yapıyor. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için ilgili kişinin görevden alınması gerekiyor. Savcılığın elinin güçlendirilmesi gerekir" dedi.