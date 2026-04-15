Ana sayfaHaberler Spor

Sedat Tahiroğlu: Barış Alper Yılmaz Transferinden 8 Milyon Euro Bekliyoruz!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinden kulübün yüzde 20 payı bulunduğunu belirterek yaklaşık 8 milyon euro gelir beklediklerini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 16:30, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 16:37
Yazdır
Sedat Tahiroğlu: Barış Alper Yılmaz Transferinden 8 Milyon Euro Bekliyoruz!

Ankara Keçiörengücü Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu, TSYD Ankara Şubesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz ve kulübün gelecek hedefleri hakkında konuşan Tahiroğlu, transfer piyasasını hareketlendirecek ifadeler kullandı.

"30-40 Milyon Euro Bandında Bir Transfer Bekliyoruz"

Barış Alper Yılmaz'ın gelişiminden büyük gurur duyduklarını belirten Tahiroğlu, oyuncunun sonraki satışından elde edecekleri paya dikkat çekti. Tahiroğlu, mali beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Barış Alper Yılmaz satılırsa ciddi bir gelir elde ederiz. Kulüp olarak %20 payımız bulunuyor. Eğer 30-40 milyon euro bandında bir transfer gerçekleşirse, kasamıza yaklaşık 8 milyon euro girecek. Ancak şu an için Galatasaray cephesinden bize gelen resmi bir bilgilendirme yok; oyuncuyu tutmak istiyor gibi görünüyorlar."

"Manevi Gururumuz Maddiyatın Önünde"

Keçiörengücü altyapısından yetişen Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydın'ın milli takımdaki başarılarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Tahiroğlu, "İkisini de son Romanya maçında gururla izledik. Altyapımızdan çıkan oyuncuların bu seviyelere gelmesi bizim için en büyük manevi kazançtır" dedi.

Miraç Şimşek ve Ankaragücü Süreci

Genç yetenek Miraç Şimşek'in transfer sürecine de değinen Tahiroğlu, MKE Ankaragücü ile olan ilişkilerine vurgu yaptı. Yetiştirme bedeli konusunda anlayışlı davrandıklarını belirten Başkan, "Normalde 5-7 milyon TL bandında olan bedeli, komşu kulübümüz için 1 milyon TL seviyelerine çektik. Amacımız hem oyuncunun önünü açmak hem de başkent futboluna katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'e Çıkmak İstemiyorlar" İddialarına Yanıt

Kamuoyunda Keçiörengücü'nün Süper Lig'e çıkmak istemediği yönündeki iddialara sert tepki gösteren Sedat Tahiroğlu, planlı büyüme mesajı verdi:

Sürdürülebilirlik: "Plansız bir şekilde üst lige çıkıp borç batağına saplanmak kulübü yok edebilir."

Hedef: "Bu takımı 3. Lig'den aldık ve adım adım büyüttük. Hedefimiz sadece Süper Lig'e çıkmak değil, orada kalıcı olacak bir yapı kurmak."

Gerçekçilik: "Süper Lig'i istemediğimiz iddiaları asılsızdır. Biz sadece mali disiplinden ödün vermeden başarıyı hedefliyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber