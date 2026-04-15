Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor

Piyasaların gözü kulağı Orta Doğu'daki savaşa çevrildi. Ateşkes haberleriyle dalgalanan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı haber akışına göre 100 doların üzerine çıkıp inerken, bu gelişme de akaryakıta bir zam bir indirim olarak yansıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR



Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle 14 Nisan'da motorine 4 lira 35 kuruş indirim gelmişti. Bugün (15 Nisan) ise motorinin litresi 3 lira 32 kuruş zamlandı. Şimdi de akaryakıta yeni bir indirim daha geliyor.

MOTORİNE İNDİRİM



Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 16 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 4 lira 4 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 71-72 lira seviyelerine, Doğu'daki şehirlerde ise 74 lira seviyelerine gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.