Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Devlet hastanesinde başhekim ve sekreterine saldırı iddiası: 2 gözaltı

Mardin'de Derik Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, işten çıkarılan bir personelin yakınları tarafından darbedildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 18:01, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 18:21
Yazdır
Olay, saat 11.00 sıralarında Derik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Bu sırada odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı. Şikayet sonrası baba ve oğlu gözaltına alındı.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Uzm. Dr. Aziz Zilan, ifadesinde, "Odamın kapısından sesler duydum. Kapıyı açtığımda güvenlik görevlisi, şahısları içeri girmemeleri için tutmaya çalışıyordu. O sırada odaya zorla girdiler. T.E. küfrederek, 'Sen nasıl Kenan'ı işten çıkartıyorsun' diyerek bağırmaya başladı. 'Benim işten çıkartmayla alakam yok' dediğim sırada bana yumruk salladı. Arada sekreterimiz Zeynep Hanım olduğu için yumruk ona geldi. Bu sırada 'Sana Derik'i dar edeceğim' diyerek tehditlerde bulunuyordu. Kendisine personelin şirket elemanı olduğunu, verilen işleri yapmadığı için hakkında soruşturma açıldığını ve şirketin onu işten çıkardığını söyledim. Bana hakaret eden, tehdit eden ve darbetmeye çalışan şahıslardan şikayetçiyim" dedi.

'ARAYA GİRDİM, YUMRUK KOLUMA GELDİ'

Zeynep Oktay ise ifadesinde, şunları söyledi: "T.E., güvenliklerin elinden kurtularak Aziz Bey'e yumruk salladığı anda ben araya girdim ve yumruk benim sol koluma geldi. Olayın şokuyla kötüleştim. Başhekim hocamıza vurmak isterken beni darbeden şahıslardan şikayetçiyim."

Bu Habere Tepkiniz

