Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı

Şanlıurfa Siverek'teki okul baskınının yaraları sarılmadan, Kahramanmaraş'tan gelen ikinci saldırı haberi eğitim camiasında infiale yol açtı. Eğitim-Bir-Sen, okulların "güvenli alanlar" olması için yürüttüğü protesto sürecini genişleterek iş bırakma eylemini iki gün uzattı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;

ÇOCUKLARIMIZA OKULLARIMIZA MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN İŞ BIRAKMA KARARIMIZI İKİ GÜN UZATTIK

Siverek'te dün yaşanan şiddetin şokunu yaşarken bugün Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'na yapılan silahlı baskında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizin acısıyla Türkiye'de tüm yürekler kavruldu.

Okullarımızda giderek tırmanan şiddet sarmalını protesto etmek ve eğitim kurumlarımızın "güvenli alanlar" haline getirilmesi için her türlü çalışmanın ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmek amacıyla daha önce ilan ettiğimiz Türkiye geneli iş bırakma eylemimizi 16-17 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde iki gün daha uzatıyoruz.

Tüm teşkilatlarımızla birlikte 17 Nisan Cuma günü, bütün illerimizde eğitim kurumlarına saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacak, aynı gün geniş katılımlı basın açıklamaları düzenleyeceğiz.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.