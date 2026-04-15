Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ekseninde yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından, dijital platformlarda yayılan asılsız iddialar güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, siber suçlarla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sonucunda, toplumsal huzuru bozmaya yönelik provokatif paylaşım yapan profiller tek tek tespit edildi. Kamuoyunda infial yaratmayı amaçlayan dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı yargı sürecinin kararlılıkla işletileceği vurgulandı.



Emniyet'ten Dezenformasyon Açıklaması: Siber Ekipler Düğmeye Bastı



Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılara ilişkin sosyal medya mecralarında gerçekleştirilen paylaşımları mercek altına aldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, gerçek dışı bilgilerle korku ve panik yaratan 591 hesap belirlendi. EGM'den yapılan bilgilendirmede, söz konusu hesap yöneticileri hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve benzeri suç başlıkları altında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.



Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Paylaşımlarına Soruşturma



Bölgedeki hassas süreci suistimal etmek isteyen odaklara karşı yürütülen bu operasyon, dijital güvenliğin sağlanması açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor. Özellikle saldırı anına dair eski görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi veya can kaybı sayıları üzerinden manipülasyon yapılması, emniyetin kırmızı çizgisi haline geldi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş odaklı provokasyonların önüne geçmek amacıyla siber devriyelerin sadece ana akım platformlarda değil, tüm kapalı gruplarda da iz sürmeye devam ettiği öğrenildi.



Provokatif İçeriklere Karşı Vatandaşlara Uyarı



Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya kullanıcılarını sadece resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmeleri konusunda bir kez daha uyardı. Kaynağı belli olmayan, teyit edilmemiş ve sansasyonel amaçlı paylaşımların suç teşkil edebileceği hatırlatıldı. Bilgi kirliliğiyle mücadele kapsamında, dezenformasyon içerikli paylaşımları yapanların yanı sıra bu içerikleri kasten yayanların da takibinin sürdüğü belirtilerek; "Devletimizin ilgili birimleri, sahadaki operasyonel faaliyetleri kadar dijital alandaki huzuru da teminat altına almaktadır" mesajı verildi.