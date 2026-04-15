Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen olaylar üzerinden halkı yanıltıcı bilgiyi yayarak dezenformasyon üreten 591 sosyal medya hesabı hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ekseninde yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından,
dijital platformlarda yayılan asılsız iddialar güvenlik birimlerini harekete
geçirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, siber
suçlarla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri
sonucunda, toplumsal huzuru bozmaya yönelik provokatif paylaşım yapan profiller
tek tek tespit edildi. Kamuoyunda infial yaratmayı amaçlayan dezenformasyon
içerikli paylaşımlara karşı yargı sürecinin kararlılıkla işletileceği vurgulandı.
Emniyet'ten Dezenformasyon Açıklaması: Siber Ekipler Düğmeye Bastı
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılara ilişkin sosyal medya mecralarında
gerçekleştirilen paylaşımları mercek altına aldı. Yapılan teknik incelemeler
sonucunda, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, gerçek dışı bilgilerle korku
ve panik yaratan 591 hesap belirlendi. EGM'den yapılan bilgilendirmede, söz
konusu hesap yöneticileri hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"
ve benzeri suç başlıkları altında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Paylaşımlarına Soruşturma
Bölgedeki hassas süreci suistimal etmek isteyen odaklara karşı yürütülen bu
operasyon, dijital güvenliğin sağlanması açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor.
Özellikle saldırı anına dair eski görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi
veya can kaybı sayıları üzerinden manipülasyon yapılması, emniyetin kırmızı
çizgisi haline geldi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş odaklı provokasyonların önüne
geçmek amacıyla siber devriyelerin sadece ana akım platformlarda değil, tüm
kapalı gruplarda da iz sürmeye devam ettiği öğrenildi.
Provokatif İçeriklere Karşı Vatandaşlara Uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya kullanıcılarını sadece resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmeleri konusunda bir kez daha uyardı. Kaynağı belli olmayan, teyit edilmemiş ve sansasyonel amaçlı paylaşımların suç teşkil edebileceği hatırlatıldı. Bilgi kirliliğiyle mücadele kapsamında, dezenformasyon içerikli paylaşımları yapanların yanı sıra bu içerikleri kasten yayanların da takibinin sürdüğü belirtilerek; "Devletimizin ilgili birimleri, sahadaki operasyonel faaliyetleri kadar dijital alandaki huzuru da teminat altına almaktadır" mesajı verildi.