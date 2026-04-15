Bakan Çiftçi'den valiler ve milli eğitim müdürleriyle 'okul güvenliği' toplantısı
Bakan Çiftçi'den valiler ve milli eğitim müdürleriyle 'okul güvenliği' toplantısı
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
TUS sonuçları açıklandı
TUS sonuçları açıklandı
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Akaryakıta zam geldi
Akaryakıta zam geldi
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen olaylar üzerinden halkı yanıltıcı bilgiyi yayarak dezenformasyon üreten 591 sosyal medya hesabı hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 22:35, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 22:37
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ekseninde yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından, dijital platformlarda yayılan asılsız iddialar güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, siber suçlarla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sonucunda, toplumsal huzuru bozmaya yönelik provokatif paylaşım yapan profiller tek tek tespit edildi. Kamuoyunda infial yaratmayı amaçlayan dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı yargı sürecinin kararlılıkla işletileceği vurgulandı.

Emniyet'ten Dezenformasyon Açıklaması: Siber Ekipler Düğmeye Bastı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılara ilişkin sosyal medya mecralarında gerçekleştirilen paylaşımları mercek altına aldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, gerçek dışı bilgilerle korku ve panik yaratan 591 hesap belirlendi. EGM'den yapılan bilgilendirmede, söz konusu hesap yöneticileri hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve benzeri suç başlıkları altında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Paylaşımlarına Soruşturma

Bölgedeki hassas süreci suistimal etmek isteyen odaklara karşı yürütülen bu operasyon, dijital güvenliğin sağlanması açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor. Özellikle saldırı anına dair eski görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi veya can kaybı sayıları üzerinden manipülasyon yapılması, emniyetin kırmızı çizgisi haline geldi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş odaklı provokasyonların önüne geçmek amacıyla siber devriyelerin sadece ana akım platformlarda değil, tüm kapalı gruplarda da iz sürmeye devam ettiği öğrenildi.

Provokatif İçeriklere Karşı Vatandaşlara Uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya kullanıcılarını sadece resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmeleri konusunda bir kez daha uyardı. Kaynağı belli olmayan, teyit edilmemiş ve sansasyonel amaçlı paylaşımların suç teşkil edebileceği hatırlatıldı. Bilgi kirliliğiyle mücadele kapsamında, dezenformasyon içerikli paylaşımları yapanların yanı sıra bu içerikleri kasten yayanların da takibinin sürdüğü belirtilerek; "Devletimizin ilgili birimleri, sahadaki operasyonel faaliyetleri kadar dijital alandaki huzuru da teminat altına almaktadır" mesajı verildi.

