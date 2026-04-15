Bakan Çiftçi'den valiler ve milli eğitim müdürleriyle 'okul güvenliği' toplantısı
Bakan Memişoğlu'ndan Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralananlara dair açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda yaralanan 11 vatandaşın taburcu edildiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 23:02, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 23:19
Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11'i tedavilerinin ardından taburcu edildi; 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor. Bu menfur olayda hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

