Bakan Memişoğlu'ndan Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralananlara dair açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda yaralanan 11 vatandaşın taburcu edildiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 23:02, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 23:19
Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11'i tedavilerinin ardından taburcu edildi; 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor. Bu menfur olayda hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.