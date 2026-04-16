16 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
İçişleri Bakanlığında yarın 'okul güvenliği' toplantısı yapılacak
İçişleri Bakanlığında yarın 'okul güvenliği' toplantısı yapılacak
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısından acı haber: 9 can kaybı
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
Üç bakanlık komisyon kurdu: Hobi bahçesinde villaya son!
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
İmzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
MEB'den Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıya ilişkin açıklama
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
TUS sonuçları açıklandı
TUS sonuçları açıklandı
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Akaryakıta zam geldi
Akaryakıta zam geldi
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
16 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 00:01, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 00:03
16 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında, "Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temalı Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenecek 8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile "AB-Türkiye: Rekabet Gücünü Birlikte Geliştiriyoruz" konulu sempozyuma iştirak edecek.

(Ankara/11.30/Antalya/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sem Biotech Vakumlu Steril Kan Tüpü Üretim Tesisinin açılışına ve Expomed Eurasia Fuarı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/09.00/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ücretli çalışan, mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini, 2024 yılı girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Genel Kurulu ve Yıllık Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Kahramanmaraş'ta bir okulda 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel ekibine konuk olacak.

(Villeurbanne/21.00)

2- Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

3- SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana ve Altekma-İstanbul Gençlik maçları oynanacak.

(Bursa/16.00/İzmir/19.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 6. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/17.00)

5- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında, Celta Vigo-Freiburg, Real Betis-Braga, Nottingham Forest-Porto ve Aston Villa-Bologna müsabakaları oynanacak.

(Vigo/19.45/Sevilla/Nottingham/Birmingham/22.00)

6- UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, AZ Alkmaar-Shakhtar, AEK-Rayo Vallecano, Fiorentina-Crystal Palace ve Strasbourg-Mainz müsabakaları yapılacak.

(Alkmaar/19.45/Atina/Floransa/Strazburg/22.00)

