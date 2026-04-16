Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran davasında mahkeme kararını açıkladı; "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" suçundan yargılanan Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ailenin araştırma ve keşif talepleri reddedildi.

Haber Giriş : 16 Nisan 2026 11:30, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 11:49
Türkiye'nin haftalardır kilitlendiği Narin Güran cinayeti davasında bugün Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar celsesi görüldü. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden şekillenen yargılamada, mahkeme heyeti sanık Nevzat Bahtiyar hakkındaki hükmünü verdi. Ancak duruşmaya, mahkemenin ek araştırma ve keşif taleplerini reddetmesi üzerine baba Arif Güran'ın feryadı ve avukatların sert tepkileri damga vurdu. Adalet arayışının sürdüğünü belirten acılı baba, dosyanın bu haliyle kapatılmasına isyan etti.

Nevzat Bahtiyar Hakkında Karar: 17 Yıl Hapis Cezası

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, Bahtiyar'ın eylemini "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirerek sanığı 17 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Yargılama sürecinde defalarca ifade değiştiren Bahtiyar'ın aldığı bu ceza, mütalaanın aksine "asli fail" değil "yardım eden" sıfatıyla verilmiş oldu.

Baba Arif Güran'dan Mahkeme Heyetine Sert İsyan

Duruşma salonunda söz alan baba Arif Güran, mahkemenin keşif ve ek delil toplama taleplerini reddetmesine tepki gösterdi. Kızının hakkının savunulmadığını ileri süren Güran, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada Narin Güran'ın hakkı mı savunulacak yoksa bir katilin hakkı mı? Bu devletin bir keşif yapma parası mı yok? Neden PSA araştırılmıyor? Bu adam 7 tane ifade değiştiriyor ama bir keşif kararı çıkmıyor. Eğer bir keşif çıkarırsanız bu adamın yalan attığı ortaya çıkacaktır. Ben kızımın hakkını istiyorum ve maalesef mahkeme bu hakkı vermiyor."

Güran ayrıca jandarmanın soruşturma sürecindeki tutumunu eleştirerek, kameraların ve biyolojik delillerin (PSA) yeterince incelenmediğini, dosyanın şüpheli bir şekilde kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

Avukatlardan "Kopyala-Yapıştır Karar" Eleştirisi

Katılan vekili avukatlar Berat Kocakaya ve Burcu Aslan, mahkemenin usulüne ilişkin ağır eleştirilerde bulundu. Avukat Berat Kocakaya, adaletin varsayımlarla değil sarsılmaz maddi gerçeklerle tesis edilmesi gerektiğini belirterek, baz kayıtlarının ve teknik incelemelerin bilimden yoksun olduğunu savundu.
Avukat Burcu Aslan ise mahkemenin tevsii tahkikat (soruşturmanın genişletilmesi) taleplerini reddetmesine yönelik olarak, "Bu karar önceden kopyala yapıştır hazır değilse, taleplerimizin reddedilmemesi gerekir. Sizin vicdanlarınız bu dosyanın bu şekilde kapanmasını kabul ediyor mu? Ne aceleniz var?" diyerek mahkemenin aceleci bir tutum sergilediğini öne sürdü.

Araştırma Talepleri Reddedildi, Dosya İstinafa Gidiyor

Mahkeme heyeti, savunma ve katılan tarafın sunduğu yaklaşık 10 maddelik araştırma talebinin tamamını reddederek duruşmayı karara bağladı. Baba Arif Güran'ın "Ölene kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağım" sözleriyle noktaladığı duruşma sonrası, tarafların kararı istinaf mahkemesine taşıması bekleniyor. Kamuoyu, "Şeytantepe" belgeseliyle de gündeme gelen çelişkilerin üst mahkemelerde nasıl değerlendirileceğini merakla bekliyor.

Şeytantepe Belgeseli ve Kamuoyunda Değişen Dengeler

Bugünkü duruşma öncesinde 140journos tarafından yayımlanan "Şeytantepe" adlı belgesel, davanın seyrine dair tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Soruşturma sürecindeki aksaklıklara ve çelişkilere dikkat çeken belgesel, cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olabileceği ve ailenin masumiyetine dair iddiaları gündeme taşımıştı.

Narin Güran cinayetinde kolluk yetkililerine ağır suçlama

Baba Arif güran'ın talebi neydi

Narin Güran'ın babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın cinayete yardım yataklıktan değil, yapılacak soruşturmaya göre olayın tek faili olarak yargılanmasını, diğer aile üyelerinin ise serbest bırakılmasını talep ediyordu. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi kararına göre anne, amca ve kardeş Enes cinayetten müebbet hapis cezası alırken, Nevzat Bahtiyar cinayete yardım suçundan ceza aldı.

