Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına ait mali karnesini açıkladı. Yıllardır bütçe açıklarıyla gündeme gelen kurum, 2025 yılında 5,59 trilyon TL gelir elde ederken, 5,56 trilyon TL gider gerçekleştirdi. Bu tabloyla SGK, uzun bir aradan sonra ilk kez 35,7 milyar TL bütçe fazlası vererek tarihi bir başarıya imza attı.

Haber Giriş : 16 Nisan 2026 09:13, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 09:14
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayımladığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu, Türkiye'nin en büyük bütçeli kurumlarından birinin mali yapısındaki radikal değişimi gözler önüne seriyor

Geçtiğimiz yıl 5 trilyon 599 milyar TL toplam gelir elde eden SGK'nın, gider kalemleri ise 5 trilyon 563 milyar TL seviyesinde kaldı. Özellikle prim gelirlerindeki %15,29'luk artış bütçenin fazla vermesinde anahtar rol oynarken, emekli aylıkları ve sağlık harcamaları toplam giderlerin %92'sini oluşturmaya devam etti.

SGK Bütçesi Neden Fazla Verdi? İşte O Nedenler

SGK bütçesinin uzun yıllar sonra fazla vermesi tesadüf değil. Rapora göre bu olumlu tabloda; asgari ücretteki artış, sigortalı sayısındaki yükseliş ve memur maaş katsayılarındaki değişimler belirleyici oldu. Ayrıca prim yapılandırma gelirlerindeki artış ve ortalama prime esas kazancın asgari ücretin üzerinde gerçekleşmesi, kurumun kasasına giren nakit akışını güçlendirdi. Üniversite hastanelerinin borçlarının silinmesi ve doğal afet katılım paylarının aktarılması gibi ek gelir kalemleri de bu tarihi fazlaya destek sağladı.

Aktif-Pasif Dengesi Alarm Veriyor: 1,62 Çalışan 1 Emekliye Bakıyor

Mali tablodaki iyileşmeye rağmen, sistemin sürdürülebilirliği açısından kritik olan "aktif/pasif oranı" zayıflamaya devam ediyor. 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de aktif sigortalı sayısı 26,3 milyon kişiye ulaşırken, emekli ve hak sahibi olan pasif sigortalı sayısı 17 milyonu aşmış durumda. Bu verilere göre, 2024'te 1,61 olan aktif/pasif oranı 2025 sonunda 1,62 olarak gerçekleşti. Geçmiş yıllarda 2 seviyesinin üzerinde olan bu oranın düşük seyretmesi, sosyal güvenlik sisteminin geleceği için en büyük risk unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

EYT Bilançosu Netleşti: Son 3 Yılda 3,3 Milyon Yeni Emekli

2023 yılında yürürlüğe giren EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin etkileri 2025 raporunda da net bir şekilde görülüyor. Uygulamanın başladığı Mart 2023'ten 2025 sonuna kadar toplam 2,6 milyon kişi EYT kapsamında emekli oldu. Normal emeklilik şartlarını yerine getirenlerle birlikte son 3 yılda sistemden emekli olanların toplam sayısı 3,3 milyona ulaştı. Sadece 2025 yılında 440 bin kişi emekli aylığına bağlanırken, bunların yaklaşık yarısını yine EYT'liler oluşturdu.

Sağlık Harcamaları 1,3 Trilyon TL Sınırını Aştı

SGK'nın gider kalemleri arasında aslan payını alan bir diğer alan ise sağlık oldu. 2024 yılında 980,9 milyar TL olan sağlık harcamaları, 2025 yılında %38 oranında devasa bir artışla 1 trilyon 353 milyar TL'ye fırlad

Bu harcamaların %68,5'ini (yaklaşık 926 milyar TL) tedavi giderleri oluştururken, ilaç harcamaları 411,6 milyar TL ile toplamın %31,5'ini kapsadı.

Kanser ve SMA gibi kronik hastalıklara yönelik yeni ilaçların geri ödeme kapsamına alınması, bu artışın temel nedenleri arasında yer alıyor.

