Zonguldak'ta okuluna saldırı yapacağı yönünde mesaj atan öğrenci gözaltına alındı
ZONGULDAK'ta sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubuna okulda saldırı yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi B.T.A. (17) polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilirken, B.T.A.'nın daha önce eğitim gördüğü lisede, sınıfta torpil patlattığı için okuldan atıldığı ortaya çıktı.
Türkiye Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da peş peşe meydana gelen okul saldırılarıyla sarsılırken, Zonguldak'ta sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubunda okula saldıracağına yönelik mesajlar yazan 17 yaşındaki lise öğrencisi B.T.A. gözaltına alındı.
Fener Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 17 yaşındaki B.T.A.'nın sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubunda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takine benzer şekilde okula saldıracağına yönelik mesajlar ve fotoğraf paylaşmasının ardından evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
TORPİL PATLATTIĞI İÇİN OKULDAN ATILMIŞ
B.T.A. ile yapğılan ön görüşmede, Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü sınıfın içinde torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi'ne aldırıldığını anlattığı bildirildi.
B.T.A.'nın söz konusu mesajları şaka olarak yazdığını söylediği öğrenilirken, kurusıkı tabanca mermilerini de köyden 'hatıra' amaçlı getirdiğini söylediği belirtildi.
B.T.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.