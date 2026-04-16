Okul ismi vererek paniğe sevk eden 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da bir sosyal medya uygulamasında okul ismi vererek korku ve paniğe sevk edecek şekilde paylaşım yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 10:13, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 10:14
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki bir grupta, Üsküdar'daki bir okulun adını vererek saldırı imasında bulunacak şekilde paylaşım yapan kişi ile grupta yer alan diğer kişiler hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.