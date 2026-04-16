Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Borsa güne 14.349,25 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 14.349,25 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 10:16, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 10:27
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 14.252,38 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 96,86 puan ve yüzde 0,68 artışla 14.349,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,14 ile orman kağıt basım oldu.

Sanayi endeksi yüzde 0,62 primle 17.679,59 puana ulaşarak rekor kırdı.

Orta Doğu'daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin olumlu etkileri ve ABD'de tahminleri aşan şirket bilançoları, küresel piyasalarda risk iştahının canlı kalmasını destekliyor.

Piyasalarda ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkabileceğine yönelik umutlar korunurken, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları üzerinden çatışmanın büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri değerlendiriliyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin sahadan müzakere masasına taşınmasıyla petrol fiyatlarında gözlenen geri çekilme, ekonomik büyümeye yönelik endişeleri bir nebze azalttı.

Analistler, piyasalarda mevcut iyimserliğin sürmesi halinde piyasaların odağının yeniden şirket karlılıkları, bilanço performansı ve büyüme dinamiklerine kayabileceğini ancak bu görünümü kalıcı bir rahatlama olarak değerlendirmek için henüz erken olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

