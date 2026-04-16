İzinsiz altın üretimi yapan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, elebaşılığını Murat Niziplioğlu'nun yaptığı örgütün, NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığından rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı anlaşıldı.

Örgütün, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendilerine ait Kilis, Antalya ve Şanlıurfa'daki kuyumculara ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıttığı tespit edildi.

4 şirket ve 13 adrese eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı verilen örgüt mensubu toplam 7 şüphelinin yakalanması için Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirket ve 13 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin arama ve yakalama faaliyetleri devam ederken, şüphelilerin suç gelirleriyle elde edilen mal varlıklarına el konuldu.