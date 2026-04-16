Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152'nci Genel Kurul Başkanlığına seçildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Yürütme Konseyi Toplantısı'nda "152'nci Genel Kurul Başkanlığı"na seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 12:05, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 12:04
TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen PAB 152'nci Genel Kurulu kapsamındaki 217'nci Yürütme Konseyi Toplantısı, PAB Başkanı Tulia Ackson'ın başkanlığında yapıldı.

Ackson, toplantının son derece ciddi bir uluslararası siyasi tablonun gölgesinde yapıldığını belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışma ve bunun hissedilen etkilerinin bölgenin çok ötesine uzandığını bildirdi.

Son derece trajik can kayıplarının ötesinde, ekonomilerin, tedarik zincirlerinin, toplumların istikrarının bu durumdan etkilendiğini dile getiren Ackson, çatışmaların bu şekilde devam etmesi durumunda uzun vadeli etkilerinin ve hesaplanamayan sonuçlarının olacağını vurguladı.

Ackson, "Kaygı verici tablo ışığında İstanbul'daki varlığımız son derece anlamlı. Halklarımıza hizmet etme sorumluluğumuz adına zorlukları ve korkuları aşarak buraya geldik. Her şeyden önce bu, aslında bizim ortak kararlılığımızı gösteriyor. Bu duruma teslim olmadığımızı, aksine, kurulması şu an oldukça zor olan diyaloğa alan açma ve çok taraflı kurumları koruma yönündeki kararlılığımızı gösteriyor. Halkın temsilcileri olarak bizler, tarihin akışını sadece oturup izleyenler değiliz, bizler o tarihin mimarlarıyız, dahası barışın öncüleri olmaya çağrılıyoruz. Bu da güvensizliğin hakim olduğu yerde diyaloğu teşvik etmeyi, ağır şekilde sarsılan uluslararası hukuku savunmayı ve bölünmelerin sürdüğü ve derinleştiği yerde kapsayıcı çözümler üretmeyi ve desteklemeyi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Ackson'ın konuşması sonrası gündem maddelerine geçilirken, 216'ncı Yürütme Konseyine ilişkin raporun oylanmasının ardından "152'nci Genel Kurul Başkanlığı" seçimi yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'nın teklifiyle "Genel Kurul Başkanlığı"na seçildi.

Kurtulmuş, "Umuyorum işimizde başarılı oluruz. Bu toplantı, çok anlamlı bir zamanda gerçekleşiyor. Dünya çok çalkantılı bir dönemden geçiyor. Dünyanın geleceği için, barış için ve dünya sisteminde daha çok adalet yaratmak için en iyi çözümleri bulabiliriz diye düşünüyorum. Beni başkan olarak seçtiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Toplantı, katılımcıların değerlendirmeleriyle devam etti.

