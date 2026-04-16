Komando tugaylarının sayısı artırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri; terörle mücadele kapsamında sınırları korumaya; karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

8 PKK'lı terörist daha teslim oldu, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 75'e ulaştı.

Sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları devam ediliyor.

Ayrıca, Münbiç'te imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 772 (Tel Rıfat: 302 / Münbiç 470) kilometre oldu.

Hudut güvenliği

Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarda son bir haftada; 17'si terör örgütü mensubu olmak üzere 270 şüpheli yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 92 oldu.

Engellenen 2 bin 625 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 22 bin 617'ye ulaştı.

Ayrıca hafta içerisinde; Hakkari, Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 167 kilogram (167.274 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

"İsrail'in, müzakere ruhuyla bağdaşmayan saldırılarının olumlu sonuç alınmasının önündeki en büyük engel"

Ortadoğu'daki gelişmeler kapsamında devam eden geçici ateşkesin, daha karmaşık ve yönetilmesi zor bir hale gelmeden kalıcı ateşkese dönüşmesi ve nihayetinde kalıcı barışa ulaşılması amacıyla destek verilmeye devam edileceği vurgulandı.

Bölgesel etkilerinin yanı sıra küresel etkileri de her geçen gün daha fazla hissedilen bu savaşın bir an önce sonlandırılması ve devam eden müzakere sürecinde tarafların yapıcı olmasını temenni edildi.

İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bir parçası olan saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Lübnan'daki saldırılar, sadece Lübnan'ın toprak bütünlüğüne değil, aynı zamanda bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren, devam eden müzakere sürecini de sekteye uğratan saldırılardır. İsrail ile Lübnan arasında Washington'da müzakerelerin başlatılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte İsrail'in, müzakere ruhuyla bağdaşmayan saldırılarının olumlu sonuç alınmasının önündeki en büyük engel olduğunu ifade ediyoruz."

Savunma sanayi/ envantere giren yeni silah sistemleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Fırtına-2 obüsü ile Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı.

Yine, ASELSAN tarafından muhtelif miktarda ACAR 300-G Kara ve İHA Gözetleme Radarı Kara Kuvvetlerine teslim edildi.

2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçiren Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, kapsamlı yatırım programı ile 155 mm obüs mühimmatı, 76 mm Denizhan Milli Deniz Topu, topçu ve 2.75 inç roketi; 60, 81 ve 120 mm havan mühimmatları, tank ve obüs silah sistemleri, keskin nişancı fişekleri ve hafif kalibre silah üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak, 2026 yılında üretime başlaması planlanan Kırıkkale'deki Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası'nda nitroselüloz, barut ve roket yakıtları başta olmak üzere birçok stratejik patlayıcının üretimi gerçekleştirilecek, ayrıca Derişik Nitrik Asit ve Katı TNT gibi enerjik malzemelerin üretimi ilk kez hayata geçirilecek, böylece Türkiye'nin patlayıcı ham madde konusunda dışa bağımlılığı tamamen sona erdirilmiş olacak.

Bakan Güler'in Katar ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katarlı mevkidaşının daveti üzerine 13-14 Nisan 2026 tarihlerinde Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Sayın Bakanımız, Katar'da görevli Mehmetçikle de bir araya geldi.

Ayrıca Katar Emiri, Katar Başbakanı ve Katar Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmeler de gerçekleştirildi. Görüşmelerde, İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan savaşın bölgeye etkileri değerlendirildi; iki ülke arasında başta savunma sanayii olmak üzere iş birliği imkanları ele alındı. Ayrıca, Katar'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter uçaklarına ilişkin son durum gözden geçirildi.

Komando tugay sayılarının artırılması

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin; Rusya-Ukrayna çatışması ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında elde edilen tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda teşkilat yapısını sürekli olarak güncellediğini aktardı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kurulacak yeni komando tugaylarının; mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak, güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekat konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır."