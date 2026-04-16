DMM, Kahramanmaraş'taki saldırının ardından delillerin karartıldığı iddialarını yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetlerinin, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek; eksiksiz bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları; incelemelerin nihayete ermesinin ardından, ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."