Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
Altında yön yukarı döndü: İşte güncel altın fiyatları
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 16 oldu
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Eğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattı
DMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlama
Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki güvenlik protokolleri güncelleniyor
TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruluyor
Özel okul ücreti davasında emsal karar: Zararı hazine ödeyecek
Kırkdilim'de 40 viraj devri bitiyor: Bakan Uraloğlu yarın açılışı yapıyor
Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının anne ve babası gözaltında
Bir zam bir indirim! Motorine yeniden indirim geliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Rüzgar ve güneşin elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 33'e çıktı

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünde rüzgar ve güneş enerjisinin payı mart sonu itibarıyla yüzde 33'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 14:07, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 14:02
Yazdır
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü mart sonunda 124 bin 891 megavat olarak kayıtlara geçti.

Artan nüfus, yükselen enerji talebi ve fosil yakıt ithalatından kaynaklanan cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına hız verildi.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü geçen yıl mart sonunda 22 bin 462 megavat seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde yüzde 17,3 artışla 26 bin 339 megavata yükseldi.

Rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl mart sonunda 13 bin 214 megavat iken bu yıl aynı dönemde yüzde 14 artarak 15 bin 66 megavata ulaştı.

Bu gelişmeyle rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı geçen yıl mart sonunda yüzde 30 seviyesindeyken bu yıl yüzde 33'e çıktı.

Yenilenebilir kurulu güç 77 bin megavatı aştı

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir enerji kapasitesi mart sonunda 77 bin 601 megavata yükseldi.

Bu dönemde hidroelektrik santrallerin kurulu gücü 32 bin 304 megavat, jeotermal enerji 1772 megavat ve biyoenerji 2 bin 120 megavat olarak kayıtlara geçti.

Güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra hidroelektrik, jeotermal ve biyoenerji kaynaklarını kapsayan yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payı geçen yıl mart sonunda yüzde 60 seviyesindeyken bu yıl yüzde 62,1'e yükseldi.

Santral sayısında güneş enerjisi 39 bin 760 tesisle ilk sırada yer alırken, hidroelektrik santralleri 775, rüzgar santralleri 407, biyoenerji santralleri 367 ve jeotermal santraller 68 olarak kaydedildi.

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışla birlikte elektrik üretiminde bu kaynakların payının yükselmesi ve yeni rekorların görülmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber