Okul saldırısında çocuğunu kaybeden acılı baba konuştu: Tek evladımızdı!

Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından yaşamını kaybedenlerin ardından ortaya çıkan acı hikayeler yürekleri burktu.

Kahramanmaraş'ta ortaokula yapılan saldırı Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Hayatını kaybeden çocuklar ve bir öğretmenin ardından ailelerin feryadı yükselirken cenazelerin teslim edilmesiyle birlikte yaşanan görüntüler yürekleri dağladı. Hayatını kaybedenlerin her biri geriyeacı hikaye ve kapanmayacak bir yara bıraktı.

11 YAŞINDAKİ ADNAN İÇİN TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden biri olan11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil 'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aileyi ziyaret eden yakınlar ve vatandaşlar baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı dileklerini iletti.

"HEM BAŞARILI HEM ÇALIŞKANDI"

Acılı baba Abdullah Cevdet Yeşil gazetecilere yaptığı açıklamada oğlunun hem başarılı hem de çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

Acılı baba oğlunun Ayser Çalık Ortaokulu'nu özellikle istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Başarılı bir okuldu iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar çok mutluydu.

"AYLA ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVİYORDU İLK ONU VURMUŞLAR"

Baba Abdullah Cevdet Yeşil oğlunun saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'ya büyük sevgi duyduğunu da belirterek olay anıyla ilgili bildiklerini anlatttı.

11 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı baba "Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı." dedi.

BABA A. CEVDET YEŞİL: "TEK ÇOCUĞUMUZDU"

Acılı baba açıklamasının devamında evlat acısının tarifsiz olduğunu söyleyerek, "11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu." dedi.