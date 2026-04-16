Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
Ana sayfaHaberler Yaşam

Silah Seslerini Duydu, Okula Koştu: 'Tek Amacım Çocukları Kurtarmaktı'

Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan kan donduran saldırı sırasında bir kahramanlık hikayesi yaşandığı ortaya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşçı olarak çalışan Necmettin Bekçi, silah seslerini duyar duymaz okula koştu. Çocuklarının da okulda olduğunu bilen baba, saniyeler içinde okula girdi ve saldırgana müdahale etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 14:54, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 16:15
Yazdır

CAMDAN ATLAYAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE HİÇ DÜŞÜNMEDEN KOŞTU

Olay günü evinde bulunan aşçı Necmeddin Bekçi, önce sesleri inşaattan geldi sanarak önemsemedi. Ancak sesler artınca balkona çıkan Bekçi, gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Öğrenciler panik içinde camlardan kaçıyordu. Bunun üzerine silah seslerinin okuldan geldiğini anlayan aşçı baba, bir an bile tereddüt etmeden koşarak okula yöneldi.

Okulun arka kapısından içeri giren bekçi, merdivenlerde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan öğretmenler ve görevlilerle karşılaştı. O an hiçbir şey düşünmeden müdahaleye katılan Bekçi, saldırganın kaçmasını engellemek için mücadele verdi.

"KAÇMASIN DİYE MÜDAHALE ETTİM"

İfadesinde o anları anlatan Bekçi, saldırganın uzun saçlı, kapüşonlu ve iri yapılı biri olduğunu belirtti. Şahsın kurtulmaya çalıştığını söyleyen Bekçi, o an eline geçen bir bıçakla saldırganın kaçmasını engellemek için hamle yaptığını ifade etti. "Amacım onun kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" diyen Bekçi, canını hiçe sayarak müdahalede bulundu.

Olay sırasında bazı velilerin öfkeyle saldırgana yöneldiği, ancak Bekçi'nin kontrolü kaybetmeden şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı teslim aldı.

SALDIRGANI BIRAKIP YARALI ÇOCUKLARA KOŞTU

Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından Bekçi bu kez yaralı öğrenciler için seferber oldu. Polis ekiplerine teslim ettiği saldırganın ardından sınıflara yönelen aşçı baba, diğer vatandaşlarla birlikte yaralı çocukları kurtarmak için mücadele etti.

Kendi çocuklarını da panik içinde arayan Bekçi, kızını okuldan alırken oğlunun silah sesleri sırasında tuvalete saklanarak hayatta kaldığını öğrendi.

FACİANIN BOYUTU DAHA DA BÜYÜYEBİLİRDİ

Uzmanlar, aşçı Necmeddin Bekçi tarafından saldırgana yapılan müdahalenin daha büyük bir felaketin önüne geçtiği değerlendiriliyor. O anlarda gösterilen cesur müdahalenin can kaybını sınırladığı belirtiliyor.

Necmettin Bekçi'nin sergilediği bu cesaret, "mesleği ne olursa olsun bir babanın evladını ve diğer çocukları koruma içgüdüsü" olarak yorumlandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber