Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Taksicilikte yeni dönem: 'Meslek Kanunu' yolda

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, taksicilik sektörünü yeniden düzenleyecek "Taksicilik Meslek Kanunu" taslağında sona gelindiğini açıkladı. Dalcı, taslakta sosyal haklar ve korsan taşımacılığa yönelik sert yaptırımların öne çıkacağını aktardı. Dalcı, hazırlıkların son aşamada olduğunu belirterek; "Yakında hem milletvekillerimizle görüşeceğiz hem de detayları kamuoyuyla paylaşacağız," dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 12:14, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 17:49
Türkiye'nin en karmaşık ulaşım ağlarından birine sahip olan İstanbul'da, taksicilik sektörü tarihi bir eşikte. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, sektörün geleceğini şekillendirecek "Taksicilik Meslek Kanunu" için hukukçularla birlikte yürütülen çalışmanın son aşamaya geldiğini duyurdu.

Taslağın merkezinde şoförlerin sosyal hakları ve korsan taşımacılığın ilişkin sert yaptırımlar yer alıyor. İTEO Başkanı İsmet Dalcı, hazırlıkları süren taslağın yakında Meclis yolculuğuna başlayacağını duyurdu.

"Yasa Yok Ama Disiplin Var"

Şu an için tek bir başlık altında toplanmış bir kanun bulunmamasına rağmen; Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimlerin attığı adımlar, taksiciliği dijital ve kayıt içi bir "ticari işletme" statüsüne taşıdı. İTEO'nun üzerinde çalıştığı yeni taslak, şoförün özlük haklarından plaka mülkiyetine, hizmet standardından denetim mekanizmalarına kadar her şeyi tek çatı altında toplamayı hedefliyor.

Taksicilikte "De Facto" Dönüşümün Köşe Taşları

Taksicilik mesleği, 2026 yılı itibarıyla üç ana sütun üzerinden yeniden inşa ediliyor:

Mali Disiplin, Trafik Güvenliği ve İdari Denetim

Mali Disiplin kapsamında, Gerçek Usulde Vergilendirme (1 Ocak 2026) ile taksicilerin yıllardır devam eden "basit usul" vergi statüsü sona erdi. Artık her taksi bir ticari işletme disipliniyle yönetiliyor. Taksi Mali Cihazı Zorunluluğu (Şubat 2026) ile taksimetreler yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla entegre edildi ve her yolculuk dijital olarak kayıt altına alındı.

Asayiş ve Caydırıcılık başlığında, Şubat 2026'da yasalaşan Trafik Kanunu değişikliği kapsamında korsan taşımacılığa verilen cezalar artırıldı. Taksimetrelere yönelik donanımsal müdahaleler ise "ağır suç" kapsamına alınarak adli sicile işlenir hale geldi.

Yerel yönetim uygulamaları kapsamında ise İstanbul özelinde İBB ve UKOME tarafından getirilen 22-65 yaş sınırı ve "Uygulama Bazlı Taksi" ihaleleri, mesleğe giriş bariyerini yükseltirken hizmet kalitesini standardize etmeyi amaçlıyor.

"Singapur Modeli" ve Yeni Taslak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla verimliliğiyle bilinen "havuz sistemi" tabanlı Singapur modelini önerdi. Yeni model ile, taksilerin trafikte boş dolaşma oranının azaltılması ve verimliliğin artması planlanıyor.

Sektörün geleceğine dair en dikkat çekici yeni gelişme ise İTEO Başkanı İsmet Dalcı'dan geldi.

Dalcı, kapsamlı bir Taksicilik Meslek Kanunu için hukukçularla birlikte yürüttükleri çalışmanın son aşamada olduğunu belirtti.
Dalcı, hazırlıkların son aşamada olduğunu belirterek; "Yakında hem milletvekillerimizle görüşeceğiz hem de detayları kamuoyuyla paylaşacağız," dedi.

