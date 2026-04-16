Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Mahalle muhtarı okul saldırısını anlattı: Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında olay yerine ilk gidenler arasında bulunan mahalle muhtarı o anları anlattı. Muhtar Ökkeş Özen, "Çocuklar pencereden atlarken 'Atlamayın' dedik. Çocuklar da 'Geliyor' diyerek penceren atlıyorlardı. Kötü bir andı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 17:38, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 18:00
Dün merkez Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda olay yerine ilk gidenler arasında yer alan Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, yaşananları anlattı. Silah sesleri üzerine okula gittiğini söyleyen Özen, "Ben muhtarlıktaydım. Silah seslerine koşarak geldik. O anda olanlar olmuş, çocuklarımız yaralanmış" dedi.

"Vefat eden öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı"

Hayatını kaybeden öğretmenin çocukları korumak için üzerine kapandığını söyleyen Özen, "Dikkatimi çeken bir şey oldu. Vefat eden öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı. Bir bayan öğretmendi. Ortalık kötüydü, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Ben buraya geldiğimde aileler daha gelmemişti. Öğretmenler vardı. Birkaç tane de polis gelmişti" dedi.

Çocukların pencereden atladığını anlatan Özen, "Çocuklar pencereden atlarken 'Atlamayın' dedik. Atlayanın da ayağı kırıldı. Çocuklar da 'Geliyor' diyerek pencereden atlıyorlardı. Kötü bir andı. Allah bir daha milletimize, devletimize, mahallemize yaşatmasın" diye konuştu.

