Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Polis noktasına saldırıda yaralı yakalanan saldırgan tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta polis noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 20:11, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 20:26
Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Onur Çelik tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Onur Çelik'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Şüpheli Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Çelik, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Terörist Ahmet İmrak'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 13 zanlı tutuklanmıştı.

